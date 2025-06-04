Kayserispor Başkanı Açıkalın'dan Jakirovic ve Acun Ilıcalı'ya Tepki

Kayserispor Başkanı Açıkalın'dan Jakirovic ve Acun Ilıcalı'ya Tepki
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Kayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın, Teknik Direktör Sergej Jakirovic ile bir sorun yaşamadıklarını belirtirken, Hull City Kulübü Başkanı Acun Ilıcalı'nın izinsiz şekilde Jakirovic ile görüşmesine tepki gösterdi.

Kayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın, Teknik Direktör Sergej Jakirovic ile bir sorun yaşamadıklarını ancak Hull City Kulübü Başkanı Acun Ilıcalı'nın kendileri ile görüşmeden Jakirovic ile görüşme yapmasına tepki gösterdi.

Kayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın, Teknik Direktör Sergej Jakirovic'in durumu ile ilgili konuştu. Bosna Hersekli teknik adam ile iyi bir dönem geçirdiklerine değinen Başkan Açıkalın, "Uyum içinde çalıştık ve takımı başarıya taşıdık. Yeni sezon için planlarımız vardı. Hocamız bizimle helalleşmedi. Gittiğini ve gelmeyeceğini söylemedi. Ancak Hull City Başkanı Acun Ilıcalı'nın yaklaşım hiç de hoş değil. Bu kulübün bir başkanı var, bir de sportif direktörü var. Görüşmek için müsaade alınmadı" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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