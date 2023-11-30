Kayserispor Basın Sözcüsü Samet Koç: 'Camiamız bu sıkıntıların üstesinden gelecektir'

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından Kayserispor'a verilen 3 puan silme cezası ile ilgili olarak paylaşım yapan Kayserispor Basın Sözcüsü Samet Koç, 'Yaz aylarında transfer yasağını kaldıran, futbolcu maaşlarını düzenli ödeyen camiamız bu sıkıntıların da üstesinden gelecektir' dedi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından Kayserispor'a verilen 3 puan silme cezası ile ilgili olarak paylaşım yapan Kayserispor Basın Sözcüsü Samet Koç, "Yaz aylarında transfer yasağını kaldıran, futbolcu maaşlarını düzenli ödeyen camiamız bu sıkıntıların da üstesinden gelecektir" dedi.

Kayserispor Basın Sözcüsü Samet Koç tarafından sosyal medyadan yapılan açıklama şu şekilde:

"Büyük Kayserispor taraftarı, ulusal lisans almak için gerekli eksikliklerin tamamlanamaması cümlesi bildiğiniz üzere eskiden bekleyen bazı sorunlu transfer dosyalarının çözüme kavuşamamasından dolayıdır. Yaz aylarında transfer yasağını kaldıran, futbolcu maaşlarını düzenli ödeyen camiamız bu sıkıntıların da üstesinden gelecektir. Moralimizi bozmadan önümüzde duran 14. hafta karşılaşmasına odaklanmamız gerekmektedir, ayrıca transfer dosyalarında kabul etmediğimiz sorunlar için Tahkim Kurulu'na başvuracağımızı bilmenizi isterim." - KAYSERİ