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Kayserispor, Başakşehir'i 3-1 Mağlup Etti

Kayserispor, Başakşehir'i 3-1 Mağlup Etti
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Kayserispor, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında sahasında Başakşehir'i 3-1 yendi. Golleri Bahoken, Cardoso ve Carlos Mane ile atan Kayserispor, maçta üstün bir performans sergiledi.

Kayserispor, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında sahasında karşılaştığı Başakşehir'i 3-1 mağlup etti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

51. dakikada topla buluşan Cardoso'nun ceza sahası içinde yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Muhammed'de kaldı.

61. dakikada Keny'nin ortasında ceza sahası içinde Piatek'in vole vuruşunda meşin yuvarlak direğin yanından dışarı çıktı.

68. dakikada Bourabia ortadan hızlı topla ilerleyip pasını Bahoken'e aktardı. Bahoken'in sağ taraftan ceza sahası içine girip sert vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-0

74. dakikada sağ kanattan ilerleyen Ramazan'ın pasında ceza sahası içi sol tarafında topla buluşan Cardoso'nun sert bir vuruşun meşin yuvarlak ağlara gitti. 3-0

88. dakikada oluşan karambolde ceza yayı üzerinde topla buluşan Keny, sert vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 3-1

Hakemler: Ali Şanalan, Esat Sancaktar, Suat Güz

Kayserispor : Bilal Bayazit, Ramazan Civelek (Yaw Ackah dk. 82), Attamah, Kolovetsios, Carole, Ali Karimi, Kartal Kayra Yılmaz (Hasan Ali Kaldırım dk 82), Carlos Mane, Bourabia (Hosseini dk. 71), Cardoso, Nazon (Bahoken dk. 60)

Yedekler: Onurcan Piri, Batuhan Özgan, Nurettin Korkmaz, Talha Sarıarslan, Eray Özbek, Baran Ali Gezek

Teknik Direktör: Sergej Jakirovic

Başakşehir: Muhammed Şengezer, Duarte, Ousseynou Ba (Bahoken dk. 60), Jerome Opoku, Lucas Lima (Keny dk. 60), Miguel Crespo (Berat Özdemir dk. 76), Yusuf Sarı (Ömer Faruk Beyaz dk. 69), Deniz Türüç, Kemen, Figueiredo (Brnic dk. 69) Piatek

Yedekler: Volkan Babacan, Deniz Dilmen, Hamza Güreler, Christopher Operi, Djalo, Umut Güneş

Teknik Direktör: Çağdaş Atan

Goller: Carlos Mane (dk. 44), Bahoken (dk. 68), Cardoso (dk. 74) (Kayserispor), Keny (dk. 88) (Başakşehir)

Sarı kartlar: Bourabia, Kartal Kayra (Kayserispor), Ousseynou Ba, Kemen (Başakşehir) - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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