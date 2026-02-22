Haberler

Muhammed Türkmen: "Güzel bir galibiyet aldık, buna çok ihtiyacımız vardı"

Kayserispor Teknik Sorumlusu Muhammed Türkmen, Antalyaspor maçının ardından galibiyetin kendileri için önemli bir motivasyon kaynağı olduğunu vurguladı. Türkmen, takımın ligde üst sıralara tırmanma umudunu artırdığını belirtti.

Kayserispor Teknik Sorumlusu Muhammed Türkmen, Antalyaspor maçının ardından, "Güzel bir galibiyet aldık, buna çok ihtiyacımız vardı. En azından ligin üst sıralarına tırmanma konusunda ivmelenme yakalamış olduk" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Kayserispor, sahasında Antalyaspor'u 1-0 mağlup ederek galibiyet hasretine son verdi. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Kayserispor Teknik Sorumlusu Muhammed Türkmen, güzel bir galibiyet aldıklarını ifade ederek, "Bizim için çok zor bir maçtı. En son iç sahada kazandığımız maç Kasımpaşa maçıydı ve kasım ayıydı. Bu açıdan içeride oynadığımız Antalyaspor maçı bizim için çok kıymetliydi. İlk 30 dakika iyi bir oyun oynadığımızı düşünüyorum, tabii ki bazı istediğimiz şeyleri yapamadık. Ancak içinde bulunduğumuz durumun psikolojik yansımasını da sahada gördük. İkinci yarıya 2 oyuncu değişikliğiyle başladık. Penaltı atışını Benes kaçırdı maalesef. Sonrasında oyuncular beklenen tepkiyi gösterdiler, biz de risk aldık. Genç Talha'mızı oyuna aldık. Hiç yılmayan, mücadeleyi bırakmayan bir oyuncu grubu. Hatalar olacaktır, kolay değil bu psikolojiyle mücadele etmek. Güzel bir galibiyet aldık, buna çok ihtiyacımız vardı. En azından ligin üst sıralarına tırmanma konusunda ivmelenme yakalamış olduk. 2 maçta aldığımız 4 puan bizi biraz daha yukarıya taşıdı ancak bundan sonrası da çok önemli. Hiç vazgeçmeden, pes etmeden Kayserispor'u inşallah üst sıralara taşımanın hedefini güdeceğiz" diye konuştu. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
