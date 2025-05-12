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Kayserispor, Antalyaspor'u 3-1 ile Geçti

Kayserispor, Antalyaspor'u 3-1 ile Geçti
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Kayserispor, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Antalyaspor'u 3-1 mağlup etti. Cardoso'nun hat-trick yaptığı maçta, Kayserispor önemli bir galibiyet elde etti.

Kayserispor, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında sahasında karşılaştığı Antalyaspor'u 3-1 mağlup etti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

54. dakikada Cardoso'nun pasında topla buluşan Ramazan'ın vuruşunda top üstten dışarı gitti.

61. dakikada Thalisson'un ceza sahası içerisinde Cardoso'ya yaptığı hareket sonrasında hakem penaltı noktasını gösterdi.

63. dakikada penaltıda topun başına geçen Cardoso'nun vuruşunda top ağlarla buluştu. 3-1

77. dakikada Güray Vural'ın vuruşunda top az farkla auta gitti.

Hakemler: Arda Kardeşler, Murat Şener, Suat Güz

Kayserispor : Bilal Bayazit, Gökhan Sazdağı, Hosseini, Attamah, Carole, Kartal Kayra Yılmaz, Ali Karimi (Baran Ali Gezek dk. 74), Bourabia (Mehmet Eray Özbek dk. 84) Ramazan Civelek (Carlos Mane dk. 74) Cardoso (Nurettin Korkmaz 90+1), Nazon (Talha Sarıarslan dk. 84)

Yedekler: Onurcan Piri, Jeanvier, Kolotvetsios, Kayra Cihan, Hasan Ali Kaldırım

Teknik Direktör: Sergej Jakirovic

Antalyaspor: Abdullah Yiğiter, Thalisson Kelven (Amar Gerxhaliu dk. 81) Veysel Sarı, Bahadır Öztürk (Moussa Djenepo dk. 64) Abdurrahim Dursun (Bünyamin Balcı dk. 64) Erdal Rakip, Kaluzinski, Güray Vural, Sam Larsson, Van de Streek (Soner Dikmen dk. 11), Samudio (Adolfo Gaich dk. 64)

Yedekler: Doğukan Özkan, Emrecan Uzunhan, Oleksandr Petrusenko, Hasan Yakub, Mert Yılmaz

Teknik Direktör: Emre Belözoğlu

Goller: Cardoso (dk. 12, 29 ve 63) (Kayserispor), Thalisson (dk. 26) (Antalyaspor)

Sarı kartlar: Kartal Yılmaz, Hosseini (Kayserispor), Thalisson (Antalyaspor) - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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