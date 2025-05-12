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Kayserispor, Antalyaspor'u 2-1 önde kapattı

Kayserispor, Antalyaspor'u 2-1 önde kapattı
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Trendoyol Süper Lig'in 35. haftasında Kayserispor, sahasında Antalyaspor'a karşı ilk yarıyı 2-1 önde tamamladı. Kayserispor'un gollerini Cardoso atarken, Antalyaspor'un golünü ise Thalisson kaydetti.

Kayserispor, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında sahasında Antalyaspor'u ağırlıyor. Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 2-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

13. dakikada Kartal Kayra'nın kullandığı köşe vuruşunda meşin yuvarlak Cardoso'nun önünde kaldı. Bu oyuncunun topa gelişine vuruşunda fileler havalandı. 1-0

17. dakikada Carole'un pasında ceza sahası çizgisi üzerinde topla buluşan Cardoso'nun vuruşunda top üstten direkten döndü.

23. dakikada ara pasında topla buluşan Ramazan'ın vuruşunda kaleci Abdullah topu kornere çeldi.

26. dakikada Kaluzinski'nin kullandığı köşe vuruşunda topa yükselen Thalisson'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-1

29. dakikada sağ kanattan topla çıkan Ramazan'ın ceza sahasına yerden ortasında Cardoso, arka direkte yaptığı vuruşla meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-1

Hakemler: Arda Kardeşler, Murat Şener, Suat Güz

Kayserispor : Bilal Bayazit, Gökhan Sazdağı, Hosseini, Attamah, Carole, Kartal Kayra Yılmaz, Ali Karimi, Bourabia, Ramazan Civelek, Cardoso, Nazon

Yedekler: Onurcan Piri, Jeanvier, Kolotvetsios, Kayra Cihan, Hasan Ali Kaldırım, Nurettin Korkmaz, Baran Ali Gezek, Mehmet Eray Özbek, Carlos Mane, Talha Sarıarslan

Teknik Direktör: Sergej Jakirovic

Antalyaspor: Abdullah Yiğiter, Thalisson Kelven, Veysel Sarı, Bahadır Öztürk, Abdurrahim Dursun, Erdal Rakip, Kaluzinski, Güray Vural, Sam Larsson, Van de Streek (Soner Dikmen dk. 11), Samudio

Yedekler: Doğukan Özkan, Amar Gerxhaliu, Bünyamin Balcı, Adolfo Gaich, Moussa Djenepo, Emrecan Uzunhan, Oleksandr Petrusenko, Hasan Yakub, Mert Yılmaz

Teknik Direktör: Emre Belözoğlu

Goller: Cardoso (dk. 12 ve 29) (Kayserispor), Thalisson (dk. 26) (Antalyaspor)

Sarı kartlar: Kartal Yılmaz (Kayserispor), Thalisson (Antalyaspor) - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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