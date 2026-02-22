Zecorner Kayserispor- Hesap.com Antalyaspor maçının ardından

SÜPER Lig'in 23'üncü haftasında Zecorner Kayserispor sahasında Hesap.com Antalyaspor 1-0'lık skorla mağlup etti. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Kayserispor Teknik Sorumlusu Muhammet Türkmen ile Antalyaspor Teknik Direktörü Sami Uğurlu açıklamalarda bulundu.

Kayserispor Teknik Sorumlusu Muhammet Türkmen zor bir maç olduğunu söyleyerek, "Son iç saha maçını Kasım ayında Kasımpaşa'ya karşı kazanmıştık. İlk 30 dakika iyi bir oyun oynadığımızı düşünüyorum. Tabi ki bazı istediğimiz şeyleri yapamadık. Ancak içinde bulunduğumuz psikolojik durumun yansımasını da sahada gördük. İkinci yarıya 2 oyuncu değişikliği ile başladık. Makarov'un bir sakatlığı vardı. Sakatlıktan döndüğü için 45 dakikada rakibin yorulduğu anda oyuna almak istedik. Çok da etkili oldu. İyi oldu. Penaltı aldı. Maalesef Benes kaçırdı. Sonrasında oyuncular beklenen reaksiyonu gösterdi ve biz de risk aldık. Hiç yılmayan mücadeleyi bırakmayan bir oyuncu grubu vardı. Hatalar olacaktır. Çünkü, bu psikoloji ile mücadele etmek kolay değil. İçinde bulunduğumuz durumdan ötürü geçen hafta taraftarlarımızdan özür dilemiştim. Bu hafta da ramazan ayı olmasına rağmen bize güzel bir destek oldular. Ligin üst sıralarına tırmanma konusunda bir ivme yakalamış olduk. Son iki maçta aldığımız 4 puan bizi yukarı taşıdı. Bundan sonra da inşallah Kayserispor'u üst sıralara taşımanın hedefini güdeceğiz" ifadelerini kullandı.

Radomir Djalovic ile fesih görüşmelerinin devam ettiğini sorulması üzerine Türkmen, "Teknik direktörümüzün sözleşmesinin feshi ile ilgili bir sorun yaşamıştık. Yönetimimizde bu sorumluluğu benim almamı istediler. Bende bundan kaçmadım. Çünkü benim antrenörlük lisansım da var. Göztepe maçından sonra teknik direktör arayışımız devam etti. Onla ilgili adımlar atıldı. Ancak olumlu sonuçlanmadı. Ben de sorumluluktan kaçmadım. Yönetimimiz bence gerekli adımları atacak ve zannederim ki yeni bir hoca ile Kayserispor devam edecektir diye düşünüyorum ama farklı bir durum olursa da biz elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz" cevabını verdi.

SAMİ UĞURLU: SONRAKİ MAÇLARDA TELAFİ EDECEK İNANCIMIZ VE GÜCÜMÜZ VAR

Antalyaspor Teknik Direktörü Sami Uğurlu ise, "En zor maçlardan birisiydi. Kazanmamız gereken bir maçtı. En azından son dakikaya getirdiğimiz bir maçtan 1 puan alarak rakibimizi aşağıda bırakmak önemliydi. Bizim için aslında buradan alacağımız puan iyi sayılırdı. Tabi ki galibiyet için geldik. Ancak son dakikalarda gelen ve oyunun kırılma anlarında kaçırdığımız net pozisyon vardı. Orada da biraz kalite gerekiyor. Biraz daha bitiricilik gerekiyor. 11 maçımız daha var. Böyle maçları kaybediyorsanız o zaman daha zor maçları kazanmak zorundasınız. Mücadele gücümüz var. Bahane değil ama sakatlarımızın olması bizi ön bölgede sıkıntıya soktu. Ne olursa olsun maçın son dakikasına kadar konsantre olup bu maçı bitirmemiz gerekiyordu. Duran toptan yediğimiz bir gol ve maalesef maçı kaybettik. Daha sonraki maçlarda bunu telafi edecek inancımız ve gücümüz var. En kısa sürede bunu telafi etmemiz gerekiyor" şeklinde konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı