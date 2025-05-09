DEM Parti'den PKK kongresiyle ilgili 8 maddelik açıklama: Yeni bir sayfa açılıyor

DEM Parti'den PKK kongresiyle ilgili 8 maddelik açıklama
Terör örgütü PKK, kongresini 5-7 Mayıs'ta topladığını duyurdu

PKK kongresi 5-7 Mayıs'ta toplandı: Tarihi kararlar aldık
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhalefete sert sözler: Kantarın topuzu kaçtı, düzelme umudu da kalmadı

"Kantarın topuzu kaçtı, düzelme umudu da kalmadı"
e-Devlet'ten kira sözleşmesi hizmeti emlakçıların da kullanımına açıldı

Kira sözleşmelerinde yeni dönem başladı

Kayserispor-Antalyaspor Maçının Hakemi Arda Kardeşler Oldu

Kayserispor-Antalyaspor Maçının Hakemi Arda Kardeşler Oldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Süper Lig'in 35. haftasında Kayserispor ile Antalyaspor arasında oynanacak maçın hakemi Arda Kardeşler olarak belirlendi. Maç 12 Mayıs Pazartesi günü oynanacak.

Kayserispor ile Antalyaspor arasında oynanacak Süper Lig maçının hakemi belli oldu. Merkez Hakem Kurulu, Pazartesi günü oynanacak bu maç için Arda Kardeşler'i görevlendirdi.

Süper Lig'in 35. haftasında oynanacak Kayserispor-Antalyaspor maçının hakemi belli oldu. Merkez Hakem Kurulu, bu maç için Arda Kardeşler'i orta hakem olarak görevlendirdi. 12 Mayıs Pazartesi günü oynanacak maçta Arda Kardeşler'e Murat Şener ile Suat Güz yardımcılık yapacak.

Arda Kardeşler, bu sezon deplasmanda Gaziantep'e 1-0 yenildiği maçta Kayserispor'un maçını yönetmişti. Bursa Bölgesi hakemi, bu sezon ilk kez Antalyaspor maçında düdük çalacak. Arda Kardeşler, hakemlik hayatında ilk kez Kayserispor-Antalyaspor maçına çıkacak. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Halit Ergenç mahkemede aylık gelirini açıkladı

Mahkemede aylık gelirini açıkladı! Rakam bir hayli ilginç
Anlaşma tamam gibi! İşte Arda Turan'ın yeni takımı

Anlaşma tamam gibi! İşte Arda Turan'ın yeni takımı
TOGG ile Mercedes çarpıştı, her gören aynı yorumu yaptı

TOGG ile Mercedes çarpıştı, her gören aynı yorumu yaptı
Tutkusu sonu oldu! Videolarıyla ünlenen genç Saniye'nin acı ölümü

Tutkusu sonu oldu! Videolarıyla ünlenen genç kızın acı ölümü
Lisede eski hükümlü güvenlik görevlisi, kız kardeşleri öldürdü

Okul kan gölüne döndü! Güvenlik görevlisi, kardeşleri silahla katletti
Ünlü zincir markette büyük skandal! Etlerden numune alındı, 2 kişi gözaltında

Ünlü zincir markette skandal
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.