Zecorner Kayserispor, Hesap.com Antalyaspor maçının taktiğini çalıştı
ZECORNER Kayserispor, Süper Lig'in 23. haftasında oynayacağı Hesap.com Antalyaspor maçı için taktik antrenmanı gerçekleştirdi. Sportif direktör Muhammed Türkmen yönetimindeki çalışma, ısınma ve pas çalışmaları ile devam etti.
ZECORNER Kayserispor, Süper Lig'in 23'üncü haftasında sahasında Hesap.com Antalyaspor ile oynayacağı maçın taktiğini çalıştı.
Sportif direktör Muhammed Türkmen yönetiminde Recep Mamur Tesisleri'nde yapılan antrenmanın ilk bölümünde ısınma çalışması gerçekleştirildi. 5'e 2 pas ve baskı ile devam eden antrenmanda sarı-kırmızılı oyuncular, istasyon ve son vuruş çalışmalarının ardından çift kale maç yaparak antrenmanı sona erdirdi. Öte yandan, Antalyaspor maçının taktiği de çalışıldı. Sarı-kırmızılı takım yarın yapacağı antrenmanın ardından hazırlıklarını tamamlayacak.