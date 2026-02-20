Haberler

Zecorner Kayserispor, Hesap.com Antalyaspor maçının taktiğini çalıştı

Zecorner Kayserispor, Hesap.com Antalyaspor maçının taktiğini çalıştı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ZECORNER Kayserispor, Süper Lig'in 23. haftasında oynayacağı Hesap.com Antalyaspor maçı için taktik antrenmanı gerçekleştirdi. Sportif direktör Muhammed Türkmen yönetimindeki çalışma, ısınma ve pas çalışmaları ile devam etti.

ZECORNER Kayserispor, Süper Lig'in 23'üncü haftasında sahasında Hesap.com Antalyaspor ile oynayacağı maçın taktiğini çalıştı.

Sportif direktör Muhammed Türkmen yönetiminde Recep Mamur Tesisleri'nde yapılan antrenmanın ilk bölümünde ısınma çalışması gerçekleştirildi. 5'e 2 pas ve baskı ile devam eden antrenmanda sarı-kırmızılı oyuncular, istasyon ve son vuruş çalışmalarının ardından çift kale maç yaparak antrenmanı sona erdirdi. Öte yandan, Antalyaspor maçının taktiği de çalışıldı. Sarı-kırmızılı takım yarın yapacağı antrenmanın ardından hazırlıklarını tamamlayacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Cumhurbaşkanı Erdoğan tekrar aday olacak mı? AK Parti'den net 'erken seçim' açıklaması

Erdoğan tekrar aday olacak mı? AK Parti'den net 'erken seçim' mesajı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dev maçtan günler sonra ortaya çıkan görüntü

Arda'dan Mourinho'ya soğuk duş
Ne yaptıysa olmadı, para çekemeyince ATM'ye saldırdı

Bir ilginç olay! Ne yaptıysa olmadı, en sonunda ATM'ye saldırdı
Geleneğiniz batsın! Düğünde genç erkeğe yaptırdıklarına bir bakın

Geleneğiniz batsın! Düğünde yasak falan dinlemediler
Dünkü maçtan önce Fenerbahçe'de kaç futbolcunun oruçlu olduğu ortaya çıktı

Fenerbahçe'de dün kaç futbolcunun oruç tuttuğu ortaya çıktı
Dev maçtan günler sonra ortaya çıkan görüntü

Arda'dan Mourinho'ya soğuk duş
Cebinde 735 doları olan bu ülkede artık milyarder sayılıyor

Cebinde 735 doları olan bu ülkede artık milyarder sayılıyor
Başörtüsü tartışması büyüdü: Ece Erken, İsmail Saymaz'a ateş püskürdü

Ünlü gazeteciye ateş püskürdü: Siz deli misiniz?