Kayserispor'un Antalya kampı sona erdi

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, Antalya'da 2 Ocak'ta başladığı kamp dönemini tamamlayarak Kayseri'ye döndü. Takım, hazırlık maçının ardından 1 gün izin yapacak ve Beşiktaş maçı hazırlıklarına başlayacak.

Süper Lig'de mücadele eden Kayserispor'un 2 Ocak'ta başlayan Antalya kampı dün oynanan hazırlık maçı ile sona erdi. Sarı kırmızılılar Kayseri'ye döndü.

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, Antalya kampının bitmesinin ardından Kayseri'ye döndü. Ligin ikinci yarısı hazırlıklarını 2 Ocak'tan 11 Ocak'a kadar Antalya Belek'te sürdüren sarı kırmızılılar kampı noktaladı. Dün oynanan son hazırlık maçının ardından teknik heyet oyuncularına 1 gün izin verdi. Bugünü izinli olarak geçiren sarı kırmızılılar yarın itibari ile Beşiktaş maçı hazırlıklarına kendi tesislerinde başlayacak.

19 Ocak Pazartesi günü deplasmanda Beşiktaş maçıyla ligin ikinci yarısına start verecek olan Kayserispor'u zor bir fikstür bekliyor. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
