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Kayserispor-Ankaragücü maçında ilk yarı Ankaragücü'nün üstünlüğüyle tamamlandı

Kayserispor-Ankaragücü maçında ilk yarı Ankaragücü'nün üstünlüğüyle tamamlandı

Spor Haberleri

Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında oynanan Yukatel Kayserispor evinde MKE Ankaragücü ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı Ankaragücü'nün 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında oynanan Yukatel Kayserispor evinde MKE Ankaragücü ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı Ankaragücü'nün 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

8. dakikada savunmanın uzaklaştırmak istediği topu önünde bulan Djokanovic'in ceza yayı önünden sert vuruşunda meşin yuvarlak az farkla dışarıya gitti.

13. dakikada kaleyi karşıdan gören noktada kazanılan serbest vuruşta Kemen'in sert şutunda kaleci Gökhan iki hamlede topa sahip oldu.

17. dakikada savunmanın arkasına atılan topla buluşan Uzodimma'nın şutunda kaleciyi geçen topu savunma uzaklaştırmayı başardı.

24. dakikada Milson'un savunmaya yaptığı baskı sonucunda topu önünde bulan Kitsiou'nun çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1

Stat: RHG Enertürk Enerji

Hakemler: Cihat Aydın xx, Murat Şener xx, Hüseyin Aylak xx

Kayserispor: Bilal x, Uzodimma x, Hosseini x, Attamah x, Kolovetsios xx, Gökhan x, Baran x, Kemen xx, Mane x, Gavranovic x, Thiam x

Yedekler: Mehmet, İlhan, Berat, Ramazan, Talha, Ethem, Ahmet, Mert, Muhammed, Arif

Teknik Direktör: Çağdaş Atan

Ankaragücü: Gökhan x, Malcuit xx, Atakan x, Mujakic xx, Kitsiou xx, Djokanovic xx, Taylan xx, Hanousek xx, Emre xx, Milson xx, Sowe xx

Yedekler: Bahadır, Chatzigiovanis, Diack, Beridze, Radakovic, Hasan Ali, Arda, Gökhan, Ferdi, Fıratcan

Teknik Direktör: Tolunay Kafkas

Gol: Kitsiou (dk. 24) (Ankaragücü)

Sarı kartlar: Atakan (Ankaragücü) - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

MKE Ankaragücü Kayserispor Ankaragücü Spor Haberler

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