Kayserispor'a El Emeği Bez Bebek Hediye Edildi

Kayserispor'a El Emeği Bez Bebek Hediye Edildi
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Kayserispor'un Bodrum FK ile oynadığı maç öncesi, Yeşilhisar ilçesinden gelen Çiçek Kadınlar Kooperatifi, Süper Lig'de kalmayı garantileyen takıma el emeği bez bebek hediye etti. Kadınlar, futbolculara moral vermek amacıyla bu jesti yaptıklarını belirtti.

KAYSERİSPOR'un Bodrum FK'yı konuk ettiği maçı öncesi Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinden gelen Soğanlı Çiçek Kadınlar Kooperatifi üyesi bir grup kadın, Süper Lig'de kalmayı garantileyen Kayserispor'a ilçeye has bez el emeği bez bebekler hediye etti.

Süper Lig'in 37'nci haftasında sahasında Bodrum FK ile 1-1 berabere kalan Kayserispor'da, Yeşilhisar ilçesi Soğanlı Mahallesi'nden gelen Çiçek Kadınlar Kooperatifi üyesi bir grup kadın Süper Lig'de kalmayı garantileyen Kayserispor'a kendi yaptıkları ve ilçeye has el emeği bez bebekleri hediye etti. Karşılaşma öncesi sarı-kırmızılı futbolcular ve sportif direktör Muhammed Türkmen ile bir araya gelen kooperatif üyesi kadınlar, Kayserispor'a yeni sezonda da başarılar diledi.

Sarı-kırmızı kuşaklarla süslenmiş el emeği bez bebekleri teknik heyet ve futbolculara hediye ettikleri söyleyen Kooperatif Başkanı Fatma Kumral, "Soğanlı Çiçek Kadınlar Kooperatifi olarak Kayseri'ye geldik. Futbolcularımıza kendi ellerimizle yaptığımız bebekleri hediye ettik. Maç çok güzeldi, çok başarılı oynadılar. İlk kez maça geldik ve çok heyecanlandık. Teknik direktörümüze özel bir büyük bebek yaptık, adını da 'İmparator' koyduk. Kayserispor ligde kaldı, biz de onlara moral ve motivasyon olsun diye bu jesti yaptık. Emeği geçen herkese teşekkür ederim" diye konuştu.

Kooperatif üyesi Ayşe Aplak ise, "Soğanlı köyünden, Çiçek Kadınlar adına geldik. Bebeklerimizi futbolcularımıza verdik. Çok güzel karşılandık, çok memnun kaldık. Allah razı olsun hepsinden. Futbolculara moral olsun diye hediye getirdik" ifadelerini kullandı.

Soğanlı Muhtarı Mustafa Ablak ise "Kayserispor'umuza destek olmak amacıyla başkanımıza, teknik direktörümüze ve futbolcu arkadaşlarımıza moral vermek için buradayız. Bize bu imkanı tanıyan muhabir arkadaşlara ve Kayseri Valimiz Sayın Gökmen Çiçek'e teşekkür ediyorum" dedi.

Kayserispor'un resmi sosyal medya hesaplarından yayımlanan teşekkür mesajında ise şu ifadeler kullanıldı:

"Çiçek Kooperatifi, Soğanlı Bez Bebekleri ve El İşler Kadın Girişim Üretim ve İşletme Kooperatifi Kadınları, Bodrum FK maçı öncesinde takımımıza el yapımı bebeklerini hediye ettiler."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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