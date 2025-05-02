İsrail'den Şam'a saldırı! Cumhurbaşkanlığı Sarayı yakınını vurdular

Açık açık tehdit etmişlerdi! İsrail, Şam'ın kalbini vurdu
Vali Gül görüntüyü paylaşıp uyardı: Dikkat bu bir dolandırıcılık yöntemidir

Görüntüyü paylaşıp uyardı: Dikkat bu bir dolandırıcılık yöntemidir
Ersin Tatar'dan 'KKTC'nin adı mı değişiyor?' sorusuna çarpıcı yanıt

KKTC'nin adı mı değişiyor? Ersin Tatar'dan gündem yaratacak yanıt
'Sicilim bozulmasın' deyip alkolmetreye üflemedi, bedeli çok ağır oldu

"Sicilim bozulmasın" deyip alkolmetreye üflemedi, bedeli çok ağır oldu

Kayserispor'a 516 Bin TL Ceza

Kayserispor'a 516 Bin TL Ceza
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Kayserispor'u çeşitli usulsüzlükler nedeniyle toplamda 516 bin TL para cezasına çarptırdı. Cezalar stadyuma usulsüz seyirci alımı, geniş görüş açısını engelleyen pankart ve taraftar kaynaklı saha olayları nedeniyle verildi.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Kayserispor'a para ve kart bloke cezası verdi. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada; Kayserispor'a Rizespor maçında stadyuma usulsüz seyirci alınmasından dolayı 180 bin Türk Lirası, tribünde açılan pankarttan ötürü seyircilerin görüşünün engellenmesinden dolayı 168 bin Türk Lirası, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle de 168 bin Türk Lirası olmak üzere 516 bin Türk Lirası ceza verildi.

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından, "Kayserispor Kulübü'nün, 27 Nisan 2025 tarihinde oynanan Kayserispor-Rizespor Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasında, stadyuma usulsüz seyirci alınmasından dolayı FDT'nin 49/1. maddesi uyarınca ve FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle 180 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına, aynı müsabakada Kayserispor Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Kuzey tribün Alt C - Kuzey Alt E bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine, aynı müsabakada Kayserispor Kulübünün, tribüne seyircilerin görüşünü engelleyecek şekilde pankart asılmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT'nin 46/1. maddesi uyarınca 168 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına, aynı müsabakada Kayserispor Kulübü'nün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT'nin 52/2. ve 46/1. maddeleri uyarınca 168 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verildi" açıklaması yapıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.