Kayserispor'a 516 Bin TL Ceza

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Kayserispor'a para ve kart bloke cezası verdi. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada; Kayserispor'a Rizespor maçında stadyuma usulsüz seyirci alınmasından dolayı 180 bin Türk Lirası, tribünde açılan pankarttan ötürü seyircilerin görüşünün engellenmesinden dolayı 168 bin Türk Lirası, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle de 168 bin Türk Lirası olmak üzere 516 bin Türk Lirası ceza verildi.

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından, "Kayserispor Kulübü'nün, 27 Nisan 2025 tarihinde oynanan Kayserispor-Rizespor Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasında, stadyuma usulsüz seyirci alınmasından dolayı FDT'nin 49/1. maddesi uyarınca ve FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle 180 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına, aynı müsabakada Kayserispor Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Kuzey tribün Alt C - Kuzey Alt E bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine, aynı müsabakada Kayserispor Kulübünün, tribüne seyircilerin görüşünü engelleyecek şekilde pankart asılmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT'nin 46/1. maddesi uyarınca 168 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına, aynı müsabakada Kayserispor Kulübü'nün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT'nin 52/2. ve 46/1. maddeleri uyarınca 168 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verildi" açıklaması yapıldı. - KAYSERİ