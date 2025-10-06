Haberler

Kayserispor, 8 Haftada Galibiyet Alamadı
Süper Lig'de Kayserispor, geride kalan 8 haftada sadece 5 puan toplayarak 17. sırada yer aldı. Takım, 5 kez 1-1 berabere kalırken, 3 maçta 0-4'lük yenilgi yaşadı.

Kayserispor ; Süper Lig'de geride kalan 8 haftada tek galibiyet alamayan takım oldu.

Kayserispor ; süper Lig'de geride kalan 8 haftada henüz 3 puanı bir arada göremedi. Kayserispor ; oynadığı 8 maçta 5 kez 1-1'lik sonuçlar ile berabere kalırken 3 kez de 0-4'lük skorlar ile yenildi. Sarı kırmızılılar, 1-1'lik sonuçları Başakşehir, Kocaelispor, Göztepe, Antalyaspor ve Gençlerbirliği maçlarında aldı. Kayserispor, yenilgileri ise 0-4'lük sonuçlarla Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor maçlarında yaşadı.

Kayserispor, 8 hafta sonunda 5 puanda kalarak 17. sırada kendine yer buldu. - KAYSERİ

