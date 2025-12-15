Kayserispor beraberliğe abone oldu

Kayserispor, bu sezon Süper Lig'de 8. kez sahadan beraberlikle ayrıldı.

Kayserispor, Süper Lig'de oynadığı 16 karşılaşmada 8. beraberliğini aldı. 2 kez kazanıp 6 kez mağlup olan Kayserispor, son oynadığı Alanyaspor maçını da beraberlik ile noktaladı. Galibiyeti getirecek pozisyonları değerlendiremeyen Kayserispor, bir kez daha 1 puana razı oldu.

Sarı kırmızılılar ligde oynadığı 16 maçta Başakşehir, Kocaelispor, Antalyaspor, Göztepe, Gençlerbirliği, Karagümrük, Eyüpspor ve Alanyaspor maçlarını berabere noktaladı. - KAYSERİ