Kayserispor'dan flaş karar
Kayserispor, sözleşmeleri devam eden Miguel Cardoso, Youssef Bennasser ve German Onugkha'yı takımda kalmak istemedikleri için kadro dışı bıraktı. Bonservis ücreti getirmeleri halinde ayrılmalarına izin verilecek.
Kayserispor, üç yabancı oyuncusu Cardoso, Onugkha ve Bennaser ile ilgili radikal bir karar alarakkadro dışı bıraktı.
TFF 1. Lig takımlarından Kayserispor, kadrosunda bulunan 3 yabancı futbolcu ile ilgili flaş bir karara imza attı. Sözleşmeleri devam eden Miguel Cardoso, Youssef Bennasser ve German Onugkha, takımdan ayrı olarak çalışacak. Yeni sezonda takımda olmak istemeyen 3 futbolcu ile görüşmeler yapan sarı- kırmızılı takım yönetimi, ikna çabalarının olumsuz sona ermesi neticesinde 'Bonservis ücreti getirin, istediğiniz takıma gidin' yanıtını verdi. Görüşmelerin olumsuz sonuçlanmasının ardından teknik heyetin de oluru ile 3 futbolcunun takımla idmana ve hazırlık maçlarına çıkması istenmedi.
Şu an için takımdan ayrı olan Miguel Cardoso, Youssef Bennasser ve German Onugkha, istenilen bonservis ücretini getirmeleri halinde sarı - kırmızılı ekip ile yollarını ayıracaklar. - KAYSERİ