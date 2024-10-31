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Kayserispor 3 Puan Silinme Cezasını Savuşturdu

Kayserispor 3 Puan Silinme Cezasını Savuşturdu
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Kayserispor, eski futbolcuları Bilal Başacıkoğlu ve İlhan Parlak'a yapılan ödemelerle 3 puan silinme cezasını bertaraf etti. Kulüp, bu ödemelerle önümüzdeki maçlarına odaklanıyor.

3 puan silinme tehlikesi ile karşı karşıya olan Kayserispor'da ödemeler gerçekleştirildi.

Süper Lig'de mücadele veren Kayserispor, eski futbolcuları Bilal Başacıkoğlu ve İlhan Parlak'a yapılamayan ödemelerden dolayı karşı karşıya kaldığı 3 puan silinme cezasını savuşturdu. Sarı kırmızılı kulüp, gelen ödeme ile hem Bilal'in hem de İlhan'ın hesabına paraları gönderdi. Böylece 3 puan silme cezası da rafa kaldırılmış oldu.

Sarı kırmızılı takım, Cumartesi günü sahasında Adana Demirspor ile karşılaşacak. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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