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Kayserili Yusuf Sarıyar U15 Balkan Şampiyonası'nda altın, Alkan bronz madalya kazandı

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Kayserili Yusuf Sarıyar U15 Balkan Şampiyonası'nda altın, Alkan bronz madalya kazandı
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Hırvatistan'da düzenlenen U15 Balkan Şampiyonası'nda Kayserili güreşçilerden Yusuf Sarıyar 62 kiloda altın, Yusuf Taha Alkan ise 44 kiloda bronz madalya kazandı. Elde edilen dereceler Türkiye'yi ve Kayseri'yi gururlandırırken sporcular büyük sevinç yaşattı.

Hırvatistan'da düzenlenen U15 Balkan Şampiyonası'nda Kayserili sporculardan Yusuf Sarıyar altın, Yusuf Taha Alkan ise bronz madalya kazanarak önemli bir başarıya imza attı.

Hırvatistan'da düzenlenen U15 Balkan Şampiyonası'nda mücadele eden Kayserili güreşçiler, elde ettikleri derecelerle Türkiye'yi ve Kayseri'yi gururlandırdı. 62 kilogram kategorisinde mindere çıkan Yusuf Sarıyar, rakiplerini geride bırakarak Balkan Şampiyonu oldu ve altın madalyanın sahibi oldu. 44 kilogram kategorisinde mücadele eden Yusuf Taha Alkan ise turnuvayı üçüncü sırada tamamlayarak bronz madalya kazandı.

Uluslararası arenada önemli başarılara imza atan Kayserili sporcular, elde ettikleri derecelerle büyük sevinç yaşattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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