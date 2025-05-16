Kayserili Taekwondo Sporcusu Nuri Şerbetçi, Dünya Başkanlık Kupası İçin Bulgaristan'a Gitti

Kayserili Taekwondo Sporcusu Nuri Şerbetçi, Dünya Başkanlık Kupası İçin Bulgaristan'a Gitti
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Kayseri Nefes Kulübü sporcusu Nuri Şerbetçi, Taekwondo Milli Takımı ile birlikte Dünya Başkanlık Kupası için Bulgaristan'a yola çıktı. 58 kiloda birinci olarak milli takıma katılma hakkı elde eden Şerbetçi, Türk Bayrağını dalgalandırmayı hedefliyor.

Kayseri Nefes Kulübü sporcusu Nuri Şerbetçi; Taekwondo Milli Takımı ile düzenlenen 'Dünya Başkanlık Kupası' için Bulgaristan'a gitti.

Ankara'da yapılan milli takım seçmelerinde 58 kiloda rakiplerini eleyerek birinci olan genç sporcu milli takıma girme başarısı elde etti. Nuri Şerbetçi; 16-18 Mayıs tarihleri arasında Bulgaristan'da düzenlenecek 'Dünya Başkanlık Kupası' için Türkiye Taekwondo Ümit Milli Takımı ile Avrupa'ya yola çıktı. Kayseri'den tek sporcu olarak milli takıma katılan Şerbetçi; Ankara'da düzenlenen milli takım seçmelerinde rakiplerinin tamamını nakavt ederek birinci oldu ve milli takıma katılma hakkı elde etti. Şerbetçi; 2019 yılında katıldığı Türkiye Minik Erkekler Şampiyonası'nda birincilik, Ümitler Türkiye Şampiyonası'nda Türkiye ikinciliği, Büyük Erkekler Türkiye beşinciliği kazandı. Genç sporcu ayrıca 2022 yılında Malatya'da düzenlenen Liseler arası Türkiye Şampiyonası'nda Türkiye ikincisi ve takım halinde şampiyonluk yaşadı.

Yolculuk öncesi açıklamalarda bulunan genç sporcu Şerbetçi; "Uzun zamandır milli takım forması giymeyi bekliyordum. Milli takım adına yeni başarılar kazanmak istiyorum. Bulgaristan'da Türk Bayrağını dalgalandırmak en önemli hedefim. Milli takım kampında hazırlıklarımız tamamladık, bugün yola çıkıyoruz. Türkiye ve Kayseri'nin adını Avrupa'da duyurmak istiyorum" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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