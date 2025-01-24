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Kayserili Sporcular Havalı Silahlar Kupası'nda Başarıya İmza Attı

Kayserili Sporcular Havalı Silahlar Kupası'nda Başarıya İmza Attı
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Mersin'de düzenlenen Havalı Silahlar Murat Yılmaz Federasyon Kupası'nda Kayserili sporcular, takım halinde ve ferdi olarak önemli dereceler elde ederek SEM barajını aştı. Kayseri Yıldız A Erkek Takımı Türkiye ikincisi olurken, bireysel kategorilerde de başarılar elde edildi.

Mersin'de düzenlenen Havalı Silahlar Murat Yılmaz Federasyon Kupası'nda Kayserili sporcular; hem takım halinde, hem ferdi olarak önemli derecelere imza atarak SEM barajını aşmayı başardı.

17-23 Ocak 2025 tarihleri arasında Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu tarafından Mersin'de Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan Olimpik Atıcılık Kompleksi'nde düzenlenen Havalı Silahlar Murat Yılmaz Federasyon Kupası sona erdi. Müsabakalara katılan Kayseri bölgesi önemli derecelere imza attı. Müsabakalar sonunda Kayseri Yıldız A Erkek Takımı Türkiye ikincisi, Yıldız B Erkek Takımı Türkiye üçüncüsü, Yıldız A Kadın Takımı Türkiye ikincisi ve Yıldız B Kadın Takımı Türkiye dördüncüsü oldu. Ayrıca, Yıldız A kadınlar kategorisinde mücadele eden Hale Derya Eroğlu ise Türkiye ikincisi oldu. Yarışmada mücadele eden Türkiye Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Programı'ndan seçilen 18 Kayserili sporcudan 15'i ise SEM baraj puanı üzerinde atış yaptı. Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada; "Başarılı sporcularımızı, Antrenörleri Mehmet Avcı ve Ahmet Bayrak'ı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz" ifadeleri kullanıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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