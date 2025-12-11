Şampiyon cimnastikçilerden Kabakcı'ya ziyaret

Artistik Cimnastik Balkan Şampiyonası'ndan madalyalarla dönen sporcular ve antrenörleri Kayseri Gençlik ev Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı'yı ziyaret etti.

Hırvatistan'ın Zadar kentinde düzenlenen Artistik Cimnastik Balkan Şampiyonası'ndan madalyalarla dönen Kayserili sporcular Mustafa Yiğit Dur, Hüseyin Emir Cünedioğlu ve Antrenörleri Baran Atay ile Cimnastik İl Temsilcisi Erciyes Üniversitesi Öğretim Görevlisi Hakan Akdoğan, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı'yı makamında ziyaret etti. Elde etmiş oldukları büyük başarıdan ve ziyaretlerinden dolayı memnuniyetini dile getiren Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı; sporcuları ve antrenörlerini tebrik ederek plaket takdiminde bulundu. Kayserili sporcuların elde ettiği başarılar ise şöyle;

Mustafa Yiğit Dur, Balkan Şampiyonu olarak altın madalya kazandı ve Takım, Genel Tasnif, Yer Aleti ve Atlama Masası kategorilerinde elde ettiği derecelerle toplam 4 madalya ile ülkemizi gururlandırdı. Hüseyin Emir Cünedioğlu, Balkan ikinciliği elde etti ve Takım, Genel Tasnif, Atlama, Paralel ve Barfiks branşlarında toplam 5 madalya kazanarak şampiyonayı başarıyla tamamladı. - KAYSERİ