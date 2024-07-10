Kayserili Sporcular Avrupa Gençler Açık Su Yüzme Yarışları'na Uğurlandı

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, Milli takım ile birlikte Viyana'da düzenlenecek olan Avrupa Gençler Açık Su Yüzme Yarışları'na katılacak olan Kayserili sporcuları uğurladı.

10-12 Temmuz 2024 tarihleri arasında Viyana'da düzenlenecek olan Avrupa Gençler Açık Su Yüzme Yarışları'nda Milli takımda Kayseri'yi Türkiye Olimpiyatlara Hazırlık Merkezi (TOHM) sporcuları Ece Yıldırım, Burcu Naz Narin, Hikmet Sami Kopargil, Burhanettin Hacısağır, Yalçın Ulusoy, ve Eylül Ayçetin temsil edecek.

İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, sporculara katılacakları yarışlarda başarılar dileyerek, sporculardan madalya sözü aldı. Kabakcı, "Kayseri Yüzme TOHM sporcularımız Antalya'daki kampın ardından bugün inşallah Viyana'da ki şampiyonaya gidecekler. Gerçekten ilimizde yüzmede olimpik anlamda güzel çalışmalar yapılıyor. Buradan başta antrenör arkadaşlarımız olmak üzere tüm sporcularımızı kutluyorum. Çok iyi bir nokta olduğumuzu ve bundan sonra da olimpiyatlar yolunda önemli adımlar atacağımız biliyorum. Sporcularımıza Viyana'da katılacakları turnuvada başarılar diliyorum" diye konuştu. - KAYSERİ