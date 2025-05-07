Bahçeli 99 gün sonra TBMM'de

Bahçeli 99 gün sonra Meclis'te! Sırrı Süreyya Önder'e böyle veda etti
Hindistan-Pakistan arasındaki savaşa ilişkin Türkiye'den endişelendiren açıklama

Hindistan-Pakistan savaşı için Türkiye'den endişelendiren açıklama
Hindistan Pakistan'ı füzelerle vurdu, ölü sayısı 26'ya yükseldi

Hindistan-Pakistan savaşı resmen başladı! Bilanço her saat artıyor
Azerbaycan, Hindistan-Pakistan geriliminde tarafını seçti

Aliyev, Hindistan-Pakistan savaşında tarafını seçti

Kayserili Sporcular Avrupa Atletizm Kupası'na Katılma Hakkı Kazandı

Kayserili Sporcular Avrupa Atletizm Kupası'na Katılma Hakkı Kazandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'deki Muharrem Dalkılıç 10000 metre Atletizm Türkiye Şampiyonası'nda Kayserili sporcular Ramazan Baştuğ ve Merve Karakaya, Avrupa Atletizm Kupası'nda yarışmaya hak kazandı. Halil Sade de U23 kategorisinde Türkiye üçüncüsü oldu.

İzmir'de düzenlenen Muharrem Dalkılıç 10000 metre Atletizm Türkiye Şampiyonası'nda önemli derecelere imza atan Kayserili iki sporcu Fransa da yapılacak olan 10000 metre Avrupa Atletizm Kupası'nda yarışmaya hak kazandı.

Muharrem Dalkılıç 10000 metre Atletizm Türkiye Şampiyonası İzmir'de yapıldı. Şampiyonaya Kayseri'den katılan Ramazan Baştuğ Büyükler Türkiye Şampiyonu oldu. Bir diğer Kayserili sporcu Merve Karakaya ise U23 kategorisinde Türkiye Şampiyonu olarak Ramazan Baştuğ ile birlikte Fransa da yapılacak olan 10000 metre Avrupa Atletizm Kupası'nda yarışmaya hak kazandı. Öte yandan, Halil Sade ise U23 kategorisinde Türkiye üçüncüsü olarak bronz madalyanın sahibi oldu. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
6,2'lik İstanbul depreminin raporu: Fayın büyük kısmı yerinde duruyor

İstanbulluların uykuları kaçacak! 6,2'lik deprem raporu endişe verici
Kaya Çilingiroğlu 10 bin TL'ye oturduğu evi boşalmak için adeta servet istedi

Etiler'deki ev krizi büyüdü! Tahliye için adeta bir servet istedi
Eski sevgilisiyle barışmak için gittiği apartta duşa girdi, sonrası korkunç

Sevgilisiyle barışmak için gittiği apartta duşa girdi, sonrası korkunç
Hülya Avşar'ın bebekleri için beşik isteyen kişiye cevabı tartışma yarattı

Hülya'nın bebekleri için beşik isteyen kişiye cevabı tartışma yarattı
Yer: İstanbul! Fuhuş pazarlığı için bekleyen kadına önce fiyat sordular sonra...

Fuhuş pazarlığı için bekleyen kadına önce fiyat sordular sonra...
İzinsiz kazıda 2 bin yıllık mozaik buldular, İtalyanlara satma çalışırken yakalandılar

İzinsiz kazıda "hazine" buldular! İtalyanlara satacakken yakalandılar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.