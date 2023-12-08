Kayserili Sporcu Kadriye Nurver Yılmaz Tekerlekli Sandalye Badminton Türkiye Şampiyonasında Madalyalar Kazandı

Aksaray'da yapılan Tekerlekli Sandalye Badminton Türkiye Şampiyonası'nda Kayserili sporcu Kadriye Nurver Yılmaz, farklı disiplinlerde hem gümüş hem de bronz madalya kazandı. Şampiyonaya katılan Yılmaz, başarısını Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı ile paylaştı.

Aksaray'da yapılan Tekerlekli Sandalye Badminton Türkiye Şampiyonası'nda Kayserili sporcu Kadriye Nurver Yılmaz, farklı disiplinlerde hem gümüş hem de bronz madalya kazandı.

Para Badminton Türkiye Şampiyonası, 16 ilden 63 sporcunun katılımıyla Aksaray Dağılgan Spor Salonu'nda yapıldı. Şampiyonaya katılan Kayserili sporcu Kadriye Nurver Yılmaz, iki madalya birden aldı. Başarılı sporcu ve Antrenörü Arzu Bayram şampiyona dönüşünde Kayseri Gençlik ve Spor İlMüdürü Ali İhsanKabakcı'yı makamında ziyaret etti.

Ali İhsan Kabakcı, başarılı sporcuyu tebrik ederek başarılarının devamını diledi. - KAYSERİ