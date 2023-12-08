Üye Girişi
Haberler

Kayserili Sporcu Kadriye Nurver Yılmaz Tekerlekli Sandalye Badminton Türkiye Şampiyonasında Madalyalar Kazandı

Son Güncelleme:
Abone Ol

Aksaray'da yapılan Tekerlekli Sandalye Badminton Türkiye Şampiyonası'nda Kayserili sporcu Kadriye Nurver Yılmaz, farklı disiplinlerde hem gümüş hem de bronz madalya kazandı. Şampiyonaya katılan Yılmaz, başarısını Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı ile paylaştı.

Aksaray'da yapılan Tekerlekli Sandalye Badminton Türkiye Şampiyonası'nda Kayserili sporcu Kadriye Nurver Yılmaz, farklı disiplinlerde hem gümüş hem de bronz madalya kazandı.

Para Badminton Türkiye Şampiyonası, 16 ilden 63 sporcunun katılımıyla Aksaray Dağılgan Spor Salonu'nda yapıldı. Şampiyonaya katılan Kayserili sporcu Kadriye Nurver Yılmaz, iki madalya birden aldı. Başarılı sporcu ve Antrenörü Arzu Bayram şampiyona dönüşünde Kayseri Gençlik ve Spor İlMüdürü Ali İhsanKabakcı'yı makamında ziyaret etti.

Ali İhsan Kabakcı, başarılı sporcuyu tebrik ederek başarılarının devamını diledi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Aksaray Spor Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Hafta sonu yağmur var mı? 9-10 ARALIK HAVA DURUMU! Bu hafta sonu yağmur yağacak mı? İstanbul vapur seferleri iptal mi? 8 Aralık hangi İstanbul vapur seferleri iptal edildi? DOLAR NE KADAR? 1 Dolar ne kadar, Dolar kaç TL? Canlı Döviz Kuru! YARGITAY KARAR ARAMA EKRANI | Yargıtay kararı nasıl araştırılır, nereden bulunur? Yargıtay dosya içeriğini nasıl öğrenebilirim? Benzine indirim ne zaman gelecek? 8 ARALIK AKARYAKIT FİYATLARI! Akaryakıta indirim ne zaman? Kızılcık Şerbeti full HD bölüm izle! Kızılcık Şerbeti 42. bölüm tek parça izle! Kızılcık Şerbeti son bölüm neler oldu? İstanbul Cuma namazı saat kaçta? İstanbul Cuma selası ne zaman okunacak? 8 Aralık Cuma İstanbul cuma namaz saati! İDO SEFERLERİ İPTAL Mİ? Bugün (8 Aralık) İDO vapur seferleri iptal oldu mu, hangi hatlar çalışıyor? Hudutsuz Sevda YENİ BÖLÜM (11. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Hudutsuz Sevda yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Açıköğretim sınavları ne zaman? AÖF SINAV TARİHLERİ! CUMA MESAJLARI 2023: Whatsapp, Facebook en iyi Cuma mesajları! En güzel, kısa, anlamlı Cuma mesajları! Bu hafta sonu yağmur var mı? 8-9-10 Aralık yağmur yağacak mı, hava nasıl olacak? Hafta sonu hava durumu! Cübbeli Ahmet Hocanın mesleği nedir, ne iş yapar? Mahmut Ünlü kimdir, kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor, mesleği ne? Benzine indirim var mı? Akaryakıta indirim gelecek mi? Mesut Yar hangi partiden aday? Mesut Yar Belediye Başkanı Aday Adayı mı oldu, hangi partiden aday oldu?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title