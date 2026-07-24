Kayserili Patencilerden Karaman’da 7 Madalya

Karaman'da düzenlenen Tekerlekli Paten 2. Etap Müsabakalarında Kayseri'yi temsil eden sporcular, toplam 7 madalya kazanarak Türkiye Şampiyonası'na katılma hakkı elde etti.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Karaman'da gerçekleştirilen Tekerlekli Paten 2. Etap Müsabakaları sona erdi. Organizasyonda ilimizi temsil eden sporcular, sergiledikleri başarılı performansla toplam 7 madalya kazanarak önemli bir başarıya imza attı. U-15 kategorisinde mücadele eden Musab Canibek, 200 metrede Türkiye Şampiyonu olurken, 3000 metrede Türkiye üçüncülüğünü elde etti. Aynı kategoride yarışan İbrahim Aktaş ise 3000 metrede Türkiye Şampiyonu olmayı başarırken, 200 metrede Türkiye üçüncüsü oldu. U-19 kategorisinde ise Anıl Özaydın, 200 metre yarışında Türkiye ikincisi olurken, Halil Çetin 200 metre ve 5000 metre yarışlarında Türkiye üçüncüsü olarak kürsüye çıkmayı başardı.

Elde ettikleri derecelerle Türkiye Şampiyonası'na katılmaya hak kazanan sporcular ile antrenörleri İsmail Şirin, Duran Demiryürek ve Fevzi Canibek Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından tebrik edilirken, şampiyonada başarılar dilendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı