Şampiyon sporculardan Kabakcı'ya ziyaret

Antalya'da düzenlenen JuJitsu Contact Dünya Şampiyonası'nda dünya üçüncüsü olan Kayserili sporcular Damla Nur Gültekin ve Harun Sarıkaya; antrenörleriyle birlikte Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı'yı ziyaret etti.

14-17 Mayıs 2026 tarihleri arasında Antalya Göynük'te gerçekleştirilen JuJitsu Contact Dünya Şampiyonası'nda derece elde eden Kayserili sporcular, başarılarını Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı ile paylaştı. Şampiyonada U18 kategorisi 57 kilogram Light Contact branşında mücadele eden Damla Nur Gültekin ile U18 kategorisi 62 kilogram Light Contact branşında yarışan Harun Sarıkaya, gösterdikleri üstün performansla dünya üçüncülüğü elde ederek hem Türkiye'nin hem de Kayseri'nin gururu oldu. Başarılı sporcular, Antrenör Eren Akdemir, Çalıştırıcı Mecit Gültekin ve Muaythai Federasyonu Kayseri İl Temsilcisi Fatih Kağan Ulu eşliğinde İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı'yı makamında ziyaret etti. Ziyarette sporcuları ve teknik ekibi tebrik eden İl Müdürü Kabakcı, uluslararası organizasyonlarda elde edilen başarıların Kayseri sporunun gelişimine önemli katkı sağladığını belirtti.

Disiplinli çalışma, azim ve özverinin başarıyı beraberinde getirdiğini vurgulayan Kabakcı; genç sporcuların elde ettiği derecelerin yeni nesillere ilham kaynağı olduğunu ifade etti. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı