Haberler

Şampiyon sporculardan Kabakcı'ya ziyaret

Şampiyon sporculardan Kabakcı'ya ziyaret
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya'da düzenlenen JuJitsu Contact Dünya Şampiyonası'nda Kayserili sporcular Damla Nur Gültekin ve Harun Sarıkaya dünya üçüncüsü oldu. Sporcular, antrenörleriyle birlikte Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı'yı ziyaret etti.

Antalya'da düzenlenen JuJitsu Contact Dünya Şampiyonası'nda dünya üçüncüsü olan Kayserili sporcular Damla Nur Gültekin ve Harun Sarıkaya; antrenörleriyle birlikte Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı'yı ziyaret etti.

14-17 Mayıs 2026 tarihleri arasında Antalya Göynük'te gerçekleştirilen JuJitsu Contact Dünya Şampiyonası'nda derece elde eden Kayserili sporcular, başarılarını Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı ile paylaştı. Şampiyonada U18 kategorisi 57 kilogram Light Contact branşında mücadele eden Damla Nur Gültekin ile U18 kategorisi 62 kilogram Light Contact branşında yarışan Harun Sarıkaya, gösterdikleri üstün performansla dünya üçüncülüğü elde ederek hem Türkiye'nin hem de Kayseri'nin gururu oldu. Başarılı sporcular, Antrenör Eren Akdemir, Çalıştırıcı Mecit Gültekin ve Muaythai Federasyonu Kayseri İl Temsilcisi Fatih Kağan Ulu eşliğinde İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı'yı makamında ziyaret etti. Ziyarette sporcuları ve teknik ekibi tebrik eden İl Müdürü Kabakcı, uluslararası organizasyonlarda elde edilen başarıların Kayseri sporunun gelişimine önemli katkı sağladığını belirtti.

Disiplinli çalışma, azim ve özverinin başarıyı beraberinde getirdiğini vurgulayan Kabakcı; genç sporcuların elde ettiği derecelerin yeni nesillere ilham kaynağı olduğunu ifade etti. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Süresiz nafaka düzenlemesi iptal edildi

AYM süresiz nafakayı kaldırdı
Muhittin Böcek'ten yeni ifade: Özgür Özel'in talimatıyla Ferdi Zeyrek'e 950 bin Euro nakit para verdim

Muhittin Böcek'ten yeni ifade! Özgür Özel'in adını verdi
Bakan Şimşek yıl sonu için enflasyon tahmini verdi

Bakan Şimşek 86 milyonun merakla beklediği rakamları verdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Avrupa'da yaşadıklarına isyan etti: Türk vatandaşlarının sorguya maruz bırakılması sinir bozucu

Avrupa'da yaşadıklarına isyan etti! Ülkeden çıkarken bile sorgulandı
Ukrayna'dan Kırım'a İHA'lı saldırı: 4 ölü

Ukrayna'dan Kırım'a İHA'lı saldırı: 4 ölü
Şili'de öğrencilerin hükümeti protestosunda 25 kişi yaralandı

Öğrencilerin hükümet karşıtı gösterilerinde 25 kişi yaralandı
Nişanlısının bedelli askerlik parasını ödemediği için terk edildi

3 bilezik için nişan attı, olayın perde arkası mesajla ortaya çıktı
Başkan adayı çıldırdı Haaland'ı canlı yayında duyurdu

Başkan adayı çıldırdı Haaland'ı canlı yayında duyurdu
Yetişkin film oyuncusu Şahin K. geri döndü: Büyük bir sürprizim var

Video yayınlayıp geri döndüğünü duyurdu: Büyük bir sürprizim var
Kılıçdaroğlu'ndan 'tedbirli ihraç' hamlesi! İşte hedefindeki 5 milletvekili

Kılıçdaroğlu'ndan ilk büyük hamle geliyor! İşte hedefindeki 5 isim