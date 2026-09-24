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Kayserili boccia sporcusu Bozbıyık, üst üste şampiyonlukla dünya rekoru kırdı

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Kayserili boccia sporcusu Bozbıyık, üst üste şampiyonlukla dünya rekoru kırdı
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Çekya'nın Pilsen kentinde 7-15 Eylül 2026'da düzenlenen World Boccia Challenger'da başarı kazanan Kayserili sporcular, İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı'yı ziyaret etti. Öner Bozbıyık BC3 Tekler'de şampiyon olup dünya rekoru kırarken, Rabia Nur Boyraz üçüncü oldu.

Çekya'nın Pilsen kentinde 7-15 Eylül 2026 tarihleri arasında düzenlenen World Boccia Challenger turnuvasında önemli başarılara imza atan Kayserili sporcular, Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı'yı ziyaret etti.

22 ülkeden 78 sporcunun katıldığı organizasyonda Türkiye'yi başarıyla temsil eden Kayserili sporcu Öner Bozbıyık BC3 Tekler kategorisinde şampiyon olurken, BC3 Çiftler kategorisinde ise üçüncü oldu. Aynı turnuvada mücadele eden Rabia Nur Boyraz ise BC3 Tekler kategorisinde üçüncülük elde ederek önemli dereceye imza attı. Öner Bozbıyık, elde ettiği şampiyonlukla birlikte 2026 yılında katıldığı üç turnuvada üst üste şampiyonluk kazanarak dünya rekorunu kırmayı başardı. Çekya'daki organizasyonun ardından Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı'yı makamında ziyaret eden başarılı sporcular, ziyarette elde ettikleri dereceleri paylaştı.

İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı; uluslararası arenada ülkemizi başarıyla temsil eden sporcuları ve antrenörlerini tebrik ederek elde edilen başarılardan duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve sporculara başarılarının devamını diledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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