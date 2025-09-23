Kayserili Badmintoncular Hırvatistan'da Şampiyon Oldu

Kayserili Badminton sporcuları Hırvatistan'da yapılan 12th Li-Ning Zagreb Youth Open Badminton Turnuvası'nda 3 altın, 1 gümüş madalya kazandı.

Kayseri'de Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Programı kapsamında seçilen ve Badminton U-11 kategorisinde mücadele eden sporcular, Hırvatistan'da madalyalara ambargo koydu. 18-21 Eylül 2025 tarihleri arasında Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'te düzenlen 12th Li-Ning Zagreb Youth Open Badminton Turnuvası'nda Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Programı kapsamında seçilen ve U-11 kategorisinde mücadele eden sporcular toplamda 3 altın, 1 gümüş madalya kazandı.

Turnuvada Ravzanur Çoşar Tek Kızlar kategorisinde şampiyon, Medine Ecrin Şahin ile Ravzanur Çoşar Çift Kızlar kategorisinde şampiyon ve Zümra Çetintaş da Elif Karakuş ile birlikte Çift Kızlar kategorisinde ikinci oldu. - KAYSERİ