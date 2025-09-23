Haberler

Kayserili Badmintoncular Hırvatistan'da Şampiyon Oldu

Kayserili Badmintoncular Hırvatistan'da Şampiyon Oldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri'den U-11 kategorisindeki badminton sporcuları, Hırvatistan'daki turnuvada 3 altın ve 1 gümüş madalya kazanarak büyük başarı elde etti.

Kayserili Badminton sporcuları Hırvatistan'da yapılan 12th Li-Ning Zagreb Youth Open Badminton Turnuvası'nda 3 altın, 1 gümüş madalya kazandı.

Kayseri'de Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Programı kapsamında seçilen ve Badminton U-11 kategorisinde mücadele eden sporcular, Hırvatistan'da madalyalara ambargo koydu. 18-21 Eylül 2025 tarihleri arasında Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'te düzenlen 12th Li-Ning Zagreb Youth Open Badminton Turnuvası'nda Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Programı kapsamında seçilen ve U-11 kategorisinde mücadele eden sporcular toplamda 3 altın, 1 gümüş madalya kazandı.

Turnuvada Ravzanur Çoşar Tek Kızlar kategorisinde şampiyon, Medine Ecrin Şahin ile Ravzanur Çoşar Çift Kızlar kategorisinde şampiyon ve Zümra Çetintaş da Elif Karakuş ile birlikte Çift Kızlar kategorisinde ikinci oldu. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Sadettin Saran'ın botunu yüzerek karaya çektiği görüntüler yeniden gündemde

Görüntüdeki isim: Sadettin Saran
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kovulmayı henüz hazmedememiş! Mourinho'dan Fenerbahçe'ye olay sözler

Mourinho'dan Fenerbahçe'ye olay sözler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.