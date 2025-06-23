Kayserili Badminton Sporcuları Sırbistan'da 3 Madalya Kazandı

Kayserili Badminton Sporcuları Sırbistan'da 3 Madalya Kazandı
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Kayseri'li milli badminton sporcuları, Sırbistan'daki Serbian Youth International / Novi Sad 2025 turnuvasında 1 altın, 1 gümüş ve 1 bronz madalya kazanarak önemli bir başarı elde etti.

Kayserili Milli Badminton Sporcuları, Sırbistan'da düzenlenen Serbian Youth İnternational /Novi Sad 2025 turnuvasında 1, altın, 1 gümüş ve 1 bronz madalya kazandı.

18-22 Haziran 2025 tarihleri arasında Sırbistan'da 15 ülkeden, 255 sporcunun katılımı ile düzenlenen Serbian Youth İnternational / Novi Sad 2025 turnuvasına katılan ve U11 yaş kategorisinde mücadele eden Kayserili sporcular 1, altın, 1 gümüş ve 1 bronz olmak üzere toplam 3 madalya kazandı. Turnuvada Kayserili milli sporcular Ravzanur Çoşar ile Medine Ecrin Şahin Çift Bayanlarda altın madalyanın sahibi oldu. Yine aynı kategoride Zümra Çetintaş ile Tuğba İlayda Öksüzler, ise gümüş madalya kazandı. Tek Bayanlarda ise Ravzanur Coşar bronz madalya kazandı.

Kayseri Gençlik ve Spor İlMüdürlüğü paylaştığı mesajda, "Bizlere bu gururu yaşatan sporcularımızı ve antrenörümüz Abdurrahman Arslan'ı tebrik ediyor başarıların devamını diliyoruz" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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