Kayserigücü FK, Sungur FK'yı mağlup etti

Kayseri Süper Amatör Küme B Grubu ekiplerinden Kayserigücü FK, ligin 9. haftasında oynadığı maçta Sungur FK'yi 2-1 mağlup etti.

Stat: Argıncık Stadı 2 Nolu Saha

Hakemler: Esat Sabuncu, Yasin Emre Ceylan, Kenan Erdoğan

Kayserigücü FK: Mehmet Can Keser, Abdullah Gürbüz, Şeyh İsmail Orhan, Sedat Sönmez, Furkan Yiğit Yılmaz, Hüseyin Can Uçar, Can Ölçer, (Burak dk. 55), Çağlar Erdemci, (Gökberk dk. 79), Alper Durdu, (Oğuzhan Yalçın dk. 46), Burak Arslan, (Erkan Polat dk. 79), Batuhan Duran, (Mükremin Bayrak dk. 72)

Sungur FK: Ömür Tuzcu, Efehan Çimen, Altuğ Karahançer, Mehmet Bekar, Kadir Aygül Emre Ulu, Yunus Güneri, Muaz Guzay, Ramazan Bulmuş, Bahattin Can, Ali Şahin, (Murat dk.73)

Goller: Çağlar Erdemci (dk. 23), Hüseyin Can uçar (dk. 46) (Kayserigücü FK), Ramazan Bulmuş (dk. 32) (Sungur FK) - KAYSERİ