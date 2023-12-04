Haberler ›› Spor ›› Kayserigücü FK, Sungur FK'yı mağlup etti

Kayserigücü FK, Sungur FK'yı mağlup etti

4 Aralık 2023 08:53 Son Güncelleme: 08:55 Abone Ol

Kayseri Süper Amatör Küme B Grubu'nda oynanan maçta Kayserigücü FK, Sungur FK'yı 2-1 yenerek galibiyet elde etti. Maçta atılan goller ve maç detayları da yer aldı.