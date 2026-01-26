Haberler

Kayseri Yıldız Kızlar Voleybol Süper Ligi tamamlandı

Kayseri Yıldız Kızlar Voleybol Süper Ligi tamamlandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

2025-2026 Sezonu Kayseri Yıldız Kızlar Voleybol Süper Ligi finalleri sona erdi. Şampiyon Voleybol Spor Kulübü A Takımı, Türkiye Şampiyonası'nda Kayseri'yi temsil etme hakkı kazandı. Tören ile dereceye giren takımlara kupaları takdim edildi.

2025-2026 Sezonu Kayseri Yıldız Kızlar Voleybol Süper Ligi müsabakaları final maçları ile tamamlandı.

Dereceye giren sporculara düzenlenen tören ile kupa ve madalyaları takdim edildi. Takımlara kupaların TVF Kayseri Voleybol İl Temsilcisi İsmail Yıldırım, Altınoluk İzzet Öksüzkaya Spor Kulübü Başantrenörü İbrahim Calışkan ve, Kayseri Voleybol Spor Kulübü Başkanı Harun Şahin takdim etti. Müsabakalar sonucunda dereceye giren takımlar şöyle oldu;

Birinci Voleybol Spor Kulübü- A Takımı, ikinci Voleybol Spor Kulübü- B Takımı, üçüncü Altınoluk İzzet Öksüzkaya Kulübü Takımı. Şampiyon olan Kayseri Voleybol Spor Kulübü A Takımı Kayseri'yi Türkiye Şampiyonası'nda temsil etme hakkı kazandı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Özgür Özel'den Bahçeli'ye: Kapıyı arala, memur ve emekli kurtulsun

Özel'den Bahçeli'ye: Kapıyı arala, memur ve emekli kurtulsun
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Terör örgütü elebaşı Mazlum Abdi'nin hedefinde Türkiye var

Mazlum Abdi'nin hedefinde Türkiye var! Teröristlere skandal talimat
Basın toplantısında konuşan Mourinho duyduğu sesle hemen yerinden fırladı

Basın toplantısına damga vuran an! Duyduğu sesle yerinden fırladı
Öcalan'ın Bahçeli'yi hediye ettiği kilimle ilgili çok konuşulacak yorum

Hediye kilimle ilgili çok konuşulacak yorum: Uzaktan bakınca...
Nereden nereye! Kuyumcuya gidip çeyrek altının fiyatını soranlar 'Yok artık' diyor

Kuyumcuya gidip çeyrek altının fiyatını soranlar "Yok artık" diyor
Terör örgütü elebaşı Mazlum Abdi'nin hedefinde Türkiye var

Mazlum Abdi'nin hedefinde Türkiye var! Teröristlere skandal talimat
'Beni yakalayamazsınız' diyerek polislere hakaret eden kadın adliyeye sevk edildi

"Beni yakalayamazsınız" deyip polise küfür eden kadından ilk görüntü
Rakam inanılmaz! Sergio Ramos eski takımını satın aldı

Rakam inanılmaz! Eski takımını satın aldı