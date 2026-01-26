Kayseri Yıldız Kızlar Voleybol Süper Ligi tamamlandı

2025-2026 Sezonu Kayseri Yıldız Kızlar Voleybol Süper Ligi müsabakaları final maçları ile tamamlandı.

Dereceye giren sporculara düzenlenen tören ile kupa ve madalyaları takdim edildi. Takımlara kupaların TVF Kayseri Voleybol İl Temsilcisi İsmail Yıldırım, Altınoluk İzzet Öksüzkaya Spor Kulübü Başantrenörü İbrahim Calışkan ve, Kayseri Voleybol Spor Kulübü Başkanı Harun Şahin takdim etti. Müsabakalar sonucunda dereceye giren takımlar şöyle oldu;

Birinci Voleybol Spor Kulübü- A Takımı, ikinci Voleybol Spor Kulübü- B Takımı, üçüncü Altınoluk İzzet Öksüzkaya Kulübü Takımı. Şampiyon olan Kayseri Voleybol Spor Kulübü A Takımı Kayseri'yi Türkiye Şampiyonası'nda temsil etme hakkı kazandı. - KAYSERİ