Kayseri Voleybol Kulübü Adana Seyhan Belediyespor'u mağlup etti

Kayseri Voleybol Kulübü dün evinde oynadığı müsabakada Adana Seyhan Belediyespor'u 3-2 mağlup etti.

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) 2. Lig Kadınlar 13. Grupta mücadele eden Kayseri Voleybol Kulübü; ligin 6. haftasında evinde Adana Seyhan Belediyespor'u konuk etti. Kayseri Gevher Nesibe Spor Salonunda oynanan ve büyük mücadeleye sahne olan karşılaşmada rakibini 3-2 mağlup eden Kayseri Voleybol Kulübü gruptaki beşinci galibiyetini aldı. Kayseri Voleybol Kulübü, Adana Seyhan Belediyespor galibiyetini taraftarı ile doyasıya kutladı. Geride kalan 6. hafta sonunda 5 galibiyet ve 1 mağlubiyet alan Kayseri Voleybol Kulübü 12 puan topladı. Kayseri Voleybol Kulübü Antrenörü Seher Akpolat Şahin; "TVF Kadınlar 2. Liginde mücadele eden takımımız oynadığı 6 maçta 5 galibiyet almayı başardı. Takımımız 15,5 yaş ortalamasıyla Türkiye'nin en genç takımları arasında yer alıyor. Ayrıca sporcularımızın hepsi kulübümüz alt yapısında yetişen Kayseri'nin öz evlatlarıdır. Bu öz evlatlarımızı Kayseri'nin daha fazla sahip çıkıp destek olmasını bekliyoruz. İlk 6.haftada büyük bir başarıya imza atarak Kayseri'yi en iyi şekilde temsil etmeye devam ediyor, bundan sonraki süreçte devam edecektir. Sayın Valimiz gökmen Çiçek'i, Büyükşehir Belediye Başkanımız Memduh Büyükkılıç'ı ve diğer belediye başkanlarımızı maçlarımıza davet ediyorum" dedi. - KAYSERİ