Kayseri Ülküspor 3 puana odaklandı

Kayseri 1. Amatör Küme B Grubu ekiplerinden Kayseri Ülküspor; ligin 14. haftasında yarın Sindelhöyük Yıldızspor ile 3 puan mücadelesi verecek.

Kayseri 1. Amatör Küme B Grubu ekiplerinden Kayseri Ülküspor, şampiyonluğa inanıyor. Her geçen hafta ligin boyu kısalırken Kayseri Ülküspor kalan son 5 maçın tamamını kazanarak sezonu şampiyon olarak tamamlamak istiyor. Ligin 13. haftasında Kayseri Ömürspor'u 2-1 yenerek lider ile arasındaki puan farkını 2'ye kadar düşüren mavi beyazlılar, ligin 14. haftasında yarın Erkilet Stadı'nda Sindelhöyük Yıldızspor ile karşı karşıya gelecek. Ligde geride kalan 13. hafta sonunda 10 galibiyet ve 3 mağlubiyet alan Kayseri Ülküspor, topladığı 30 puanla ikinci sırada yer alıyor. Kayseri Ülküspor Başkanı Ercüment Eroğlu, "Kalan maçlarımıza tek tek bakıyoruz. Yarın oynayacağımız Sindelhöyük Yıldızspor maçını kazanıp yolumuza emin adımlarla ilerlemek istiyoruz. Her maçımız zor ve final olacak bizim için. Sezon sonu şampiyonluğa ulaşacağımıza inanıyorum" dedi.

21 Aralık Pazar günü Erkilet Stadı 2 Nolu Saha'da oynanacak olan Kayseri Ülküspor ile Sindelhöyük Yıldızspor maçı saat 13.00'de başlayacak ve hakem Tolga Selvi düdük çalacak. - KAYSERİ