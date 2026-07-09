U13 Liginde şampiyon Fatih Yurt SK oldu
Kayseri U13 Ligi Play-Off finalinde Fatih Yurt Spor Kulübü, normal süresi 0-0 biten maçta Zeki Akparlarspor'u penaltılarla 4-1 yenerek şampiyon oldu.
Kayseri U13 Ligi Play-Off final maçında Fatih Yurt Spor Kulübü, normal süresi golsüz biten karşılaşmada rakibi Zeki Akparlarspor'u penaltı atışları sonrasında 4-1 yenerek şampiyon oldu.
Stat: Argıncık Stadı 1 Nolu Saha
Hakemler: Mert Mustan Müsüroğlu, Hasan Atasoy, Yusuf Emre Bilir
Fatih Yurt SK: Adem Yağanlı, Adal Çakıroğlu, Tarık Ata, Kayra Yıldırım, Ahmet Baygençler, Haktan Yozgat, Ömer Asaf B., Salih Eren Deniz, M. Eymen Solmaz, Emir Sadık Aydın, (Musa Kazım dk.45) Hayrullah Efe
Zeki Akparlarspor: Mehmet Emin, Adnan Yaşar, İsmail Efe, İhsan Öztemir, Alaattin Taha, Süleyman Emre, Yiğit Akboğa, Harun Aras, Ahmet Erikli, Furkan Tulgay, (Yusuf Hodancı dk.50), Sırat Şimşek
Gol olan penaltılar: Mehmet Eymen, Musa Kazım Bahçeci, Haktan Yozgat, Ömer Asaf Bilgen (Fatih Yurt SK U13), Sırat Şimşek (Zeki Akparlarspor U13)
Kaçan penaltılar: Harun Aras, Yiğit Akboğa (Zeki Akparlarspor U13) - KAYSERİ