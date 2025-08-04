Kayseri Tenis Takımları Yarı Finallere Katılacak

Kayseri Tenis Takımları Yarı Finallere Katılacak
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Kayseri kız ve erkek tenis takımları, Anadolu Yıldızlar Ligi'nde elde ettikleri 2.likle Türkiye Yarı Finalleri'nde mücadele etme hakkı kazandı. 31 Temmuz - 4 Ağustos tarihleri arasında Ankara'da düzenlenen müsabakalarda başarı gösterdiler.

Kayseri kız ve erkek tenis takımları elde ettikleri dereceler ile Türkiye Yarı Finalleri'nde mücadele etme hakkı kazandı.

31 Temmuz - 4 Ağustos tarihleri arasında Ankara'da düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) 1. Etap Tenis müsabakalarında Kayseri Kız ve Erkek sporcuları 2. olarak büyük başarı elde etti. Elde ettikleri başarı sonucunda Kayserili sporcular; Adana'da düzenlenecek olan yarı finallere katılmaya hak kazanmış oldu. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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