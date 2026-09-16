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Kayseri Süper Amatör Küme fikstürü çekildi

Kayseri Süper Amatör Küme fikstürü çekildi
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2026-2027 futbol sezonu Kayseri Süper Amatör Küme fikstürü çekildi.

2026-2027 futbol sezonu Kayseri Süper Amatör Küme fikstürü çekildi. 11 Ekim'de başlayacak ligde 11 takım tek grupta mücadele edecek.

Kayseri Süper Amatör Küme'de yeni sezon fikstürü çekildi. Kayseri Sümer Amatör Evi'nde gerçekleştirilen fikstür çekimine TFF Kayseri Bölge Müdürü ve Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyon Başkanı Mutlu Önal, Kayseri Futbol İl Temsilcisi Mehmet Yücel, ASKF üyeleri, Tertip Komitesi Üyeleri ve fikstüre giren takımların başkanları, yöneticileri ve antrenörleri katıldı. Fikstür çekimi öncesi Kayseri İl Hakem Kurulu tarafından kulüplere yeni oyun kuralları hakkında bilgiler verildi. Yeni sezonda Süper Amatör Küme'de, Kayseri Atletikspor, Hacılar Erciyesspor, Amaratspor, Erciyes Esen Makina FK, Kayseri Yolspor, Argıncıkspor, Büyük Toramanspor, Döğergücü FK, Kocasinan Ülküspor, Develispor ve Gaziosmanpaşaspor takımları mücadele edecek.

Fikstür çekimi sonrası 1. hafta maçları ise şu şekilde;

Kayseri Atletikspor-Hacılar Erciyesspor

Erciyes Esen Makina FK-Argıncıkspor

Kocasinan Ülküspor-Amaratspor

Develispor-Kayseri Yolspor

Döğergücü FK-G.O.Paşaspor

Büyük Toramanspor (BAY)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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