Kayseri Süper Amatör Küme'de Özvatanspor ve Hacılar Erciyesspor 2-2 Beraberlik Elde Etti
Kayseri Şeker Mustafa Kılıç Süper Amatör Küme A Grubu'nda ligin 3. haftasında Özvatanspor, Hacılar Erciyesspor ile 2-2 berabere kaldı. Karşılaşma Argıncık Stadı'nda yapıldı. Özvatanspor'dan Resul Yıldırım iki gol atarken, Hacılar Erciyesspor'dan Alper Durdu'da iki gol kaydetti.
Kayseri Şeker Mustafa Kılıç Süper Amatör Küme A Grubu'nda ligin 3. haftasında Özvatanspor ile Hacılar Erciyesspor 2-2 berabere kaldı.
Stat: Argıncık Stadı 1 Nolu Saha
Hakemler: Ali Yıldız, İbrahim Çolak, Hamza Yıldız
Özvatanspor: Ali Birol, Erdem Demir, Sedat Sönmez, Sait Mert Akgöz, Talha Çoban, Mehmet Kahveci (Kerem Yıldırım dk.83), İsmail Erdi Halis (Mehmet Şahin Dinç dk.46), Mustafa Büyükçekiç (Serdar Ekinci dk.75), Serhat Kahraman (Mücahit Mehmet Kader dk.46), Mevlüt Metin, Resul Yıldırım
Hacılar Erciyesspor: Fazlı Güner, Sefa Şahin, Abdullah Gürbüz, Yaşar Çam, Resul Kahriman, Ali Buğrahan Gökşen, Batuhan Bozkurt Polat (Tahsin Eraslan dk.46) Cüneyt Egemen Karagöz, Doğukan Tarlaek (Yasin Tarım dk.80), Alper Durdu, Buğrahan Duğan (Metin Çakıcı dk.75)
Goller: Resul Yıldırım (dk.3 ve 20) (Özvatanspor), Alper Durdu (dk.33 ve 43) (Hacılar Erciyesspor) - KAYSERİ