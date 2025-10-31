Kayseri Süper Amatör Küme'de 7. Hafta Heyecanı Başlıyor

Kayseri Şeker Mustafa Kılıç Süper Amatör Küme'de 7. hafta heyecanı 2 Kasım Pazar günü yaşanacak.

Kayseri Süper Amatör Küme'de 7. hafta maçları 2 Kasım Pazar günü oynanacak. Futbolseverler, Argıncık Stadı ve Hacılar Stadı'nda oynanacak karşılaşmalarda takımlarının mücadelesini izleyebilecek. Hafta sonu futbol şöleni niteliğinde geçecek 7. haftada toplam 6 karşılaşma oynanacak. Ekipler, zirve yarışında kritik puanlar için sahaya çıkacak. Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (KASKF) yetkilileri, tüm karşılaşmaların centilmence geçmesi temennisinde bulunarak sporseverleri tribünlere davet etti. Süper Amatör Küme'nin 7. haftasında oynanacak maçlar şöyle:

02 Kasım 2025 Pazar

Saat: 12.00 / Talas Anayurtspor-Kayseri Atletikspor

Saat: 14.00 / Amaratspor-Erciyes Esen Makina FK

Saat: 14.00 / Hacılar Erciyesspor-Başakpınarspor

Saat: 14.00 / G.O.Paşaspor-Esen Metal SK

Saat: 16.00 / Argıncıkspor-Döğerspor

Saat: 16.00 / Kayseri Şekerspor-Döğergücü FK - KAYSERİ