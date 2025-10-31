Kayseri Süper Amatör Küme'de 7. Hafta Heyecanı Başlıyor
Kayseri Süper Amatör Küme'de 7. hafta maçları 2 Kasım Pazar günü oynanacak. Futbolseverler, Argıncık Stadı ve Hacılar Stadı'nda oynanacak karşılaşmalarda takımlarının mücadelesini izleyebilecek. Hafta sonu futbol şöleni niteliğinde geçecek 7. haftada toplam 6 karşılaşma oynanacak. Ekipler, zirve yarışında kritik puanlar için sahaya çıkacak. Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (KASKF) yetkilileri, tüm karşılaşmaların centilmence geçmesi temennisinde bulunarak sporseverleri tribünlere davet etti. Süper Amatör Küme'nin 7. haftasında oynanacak maçlar şöyle:
02 Kasım 2025 Pazar
Saat: 12.00 / Talas Anayurtspor-Kayseri Atletikspor
Saat: 14.00 / Amaratspor-Erciyes Esen Makina FK
Saat: 14.00 / Hacılar Erciyesspor-Başakpınarspor
Saat: 14.00 / G.O.Paşaspor-Esen Metal SK
Saat: 16.00 / Argıncıkspor-Döğerspor
Saat: 16.00 / Kayseri Şekerspor-Döğergücü FK - KAYSERİ