Kayseri Süper Amatör Küme'de 4. Hafta Heyecanı

Güncelleme:
Kayseri Şeker Mustafa Kılınç Süper Amatör Küme'de 4. haftanın maç programı belli oldu. Pazar günü oynanacak karşılaşmalarla heyecan devam edecek.

İlk 3 haftası geride kalan Süper Amatör Küme'de pazar günü oynanacak olan karşılaşmalar ile heyecan devam edecek. 4.haftada 3 karşılaşmada saat 14.00'de, 2 karşılaşma 16.00'da ve 1 karşılaşma ise saat 15.00'de oynanacak. Kayseri Şekerspor ise 4. haftayı hükmen galibiyetle kapatacak. Kayseri Şeker Mustafa Kılıç Süper Amatör Küme'de 4. haftanın maç programı şu şekilde;

12 Ekim 2025 Pazar

Saat: 14.00 / Erciyes Esen Makina FK-Talas Anayurtspor

Saat: 14.00 / Kayseri Döğerspor-Hacılar Erciyesspor

Saat: 14.00 / Argıncıkspor-Amaratspor

Saat: 15.00 / Başakpınarspor-Esen Metal SK

Saat: 16.00 / Kayseri Atletikspor-Özvatanspor

Saat: 16.00 / Döğerspor-G.O.Paşaspor - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
