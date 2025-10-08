Kayseri Süper Amatör Küme'de 4. Hafta Heyecanı
Kayseri Şeker Mustafa Kılınç Süper Amatör Küme'de 4. haftanın maç programı belli oldu. Pazar günü oynanacak karşılaşmalarla heyecan devam edecek.
Kayseri Şeker Mustafa Kılınç Süper Amatör Küme'de 4. hafta heyecanı yaşanıyor.
İlk 3 haftası geride kalan Süper Amatör Küme'de pazar günü oynanacak olan karşılaşmalar ile heyecan devam edecek. 4.haftada 3 karşılaşmada saat 14.00'de, 2 karşılaşma 16.00'da ve 1 karşılaşma ise saat 15.00'de oynanacak. Kayseri Şekerspor ise 4. haftayı hükmen galibiyetle kapatacak. Kayseri Şeker Mustafa Kılıç Süper Amatör Küme'de 4. haftanın maç programı şu şekilde;
12 Ekim 2025 Pazar
Saat: 14.00 / Erciyes Esen Makina FK-Talas Anayurtspor
Saat: 14.00 / Kayseri Döğerspor-Hacılar Erciyesspor
Saat: 14.00 / Argıncıkspor-Amaratspor
Saat: 15.00 / Başakpınarspor-Esen Metal SK
Saat: 16.00 / Kayseri Atletikspor-Özvatanspor
Saat: 16.00 / Döğerspor-G.O.Paşaspor - KAYSERİ