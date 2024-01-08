Kayseri Süper Amatör Küme A Grubunda Argıncıkspor ile Kocasinan Yemlihaspor Berabere Kaldı
Kayseri Süper Amatör Küme A Grubu'nda ligin 12. haftasında Argıncıkspor ile Kocasinan Yemlihaspor arasındaki maç 3-3 berabere sonuçlandı. Her iki takım da haftayı 1 puanla tamamladı.
Kayseri Süper Amatör Küme A Grubunda ligin 12. haftasında Argıncıkspor ile Kocasinan Yemlihaspor 3-3 berabere kalarak haftayı 1 puanla kapattı.
Stat: Sümer Stadı
Hakemler: Hakan Çam, Nusret Yıldırım, İbrahim Bayram
Argıncıkspor: Semih Bahar ( Ömer Keleş dk.73), Ali Bıyık, Sedat Kurt, Tahir Can Çeçen, Yavuz selim Kılıçaslan, Hacı Mert Cingöz, İsmail Efe (Dursun Erdem dk.58), Emircan Yıldırım (Süleyman Çetiner dk.70), Doğukan Balıkçı, Mustafa Şafak, Berat Aydemir
Kocasinan Yemlihaspor: Serdar Öztürk, Abdulkadir Oğuz (Yakup Yalçınkaya dk.66), Mustafa Yıldırım, Ömer Yasin Evler, Yunus Emre Kulan, Ferdi Yılmaz (Kahraman Eyüp Alan dk.85), Yusuf Eroğlu, Yusuf Soysal, Halil İbrahim Aslan, Mustafa Bartu, Mustafa Erginer
Goller: Doğukan Balıkçı (dk.62), Tahir Can Çeçen (dk.80), Berat Aydemir (dk.85 pen) (Argıncıkspor), Mustafa Erginer (dk.14 pen), Halil İbrahim Arslan (dk.57 ve 69) (Kocasinan Yemlihaspor)
Kırmızı Kart: Mustafa Erginer (dk.90) (Kocasinan Yemlihaspor) - KAYSERİ