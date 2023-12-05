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Kayseri Süper Amatör Küme A Grubu'nda Kocasinan Şimşekspor ile Argıncıkspor Berabere Kaldı

5 Aralık 2023 08:31 Son Güncelleme: 08:33 Abone Ol

Kayseri Süper Amatör Küme A Grubu'nda zirve mücadelesi veren Kocasinan Şimşekspor ile Argıncıkspor golsüz berabere kaldı. Maçta her iki takım da gol bulamadı.