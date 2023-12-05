Kayseri Süper Amatör Küme A Grubu'nda Kocasinan Şimşekspor ile Argıncıkspor Berabere Kaldı
Kayseri Süper Amatör Küme A Grubu'nda zirve mücadelesi veren Kocasinan Şimşekspor ile Argıncıkspor golsüz berabere kaldı. Maçta her iki takım da gol bulamadı.
Kayseri Süper Amatör Küme A Grubu'nda ligin 9. haftasında zirve mücadelesi veren Kocasinan Şimşekspor ile Argıncıkspor golsüz berabere kaldı.
Stat: Vali Muammer Güler Stadı
Hakemler: Recep Güneş, Ahmet Çıtak, Nusret Yıldırım
Kocasinan Şimşekspor: Mecit Kaan Ateş, Zekeriya Öztaş, Berat Topal, Talha Özyürek, Abdullah Enes Ozan, Cengiz Eşme, Seyfettin Yesugey, Ozan Efe, Fatih Atik, Naim Cam Göksoy, (Arda İlhan dk. 70), İzzet Karagül, (Mertcan Babayiğit dk. 60)
Argıncıkspor: Semih Bahar, Tahir Can Çeçen, Ali Bıyık, Emincan Yıldırım, Yavuz selim Kılıçaslan, Hacı Mert Cingöz, İsmail Efe, (Doğukan Balıkçı dk. 65), İlker Angıt, (M. Mehmet Koner dk. 75), Karahan Hamurcu, Ramazan Durdu, Berat Aydemir - KAYSERİ