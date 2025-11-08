Kayseri Süper Amatör Küme 8. Hafta Hakemleri Belirlendi
Kayseri Şeker Mustafa Kılıç Süper Amatör Küme'de 8. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. Maçlar yarın gerçekleştirilecek.
Kayseri Şeker Mustafa Kılıç Süper Amatör Küme'de 8. hafta heyecanı yarın oynanacak olan karşılaşmalar ile devam edecek. Kayseri İl Hakem Kurulu, tek grupta oynanacak Süper Amatör Küme maçlarının hakemlerini belirledi ve kamuoyu ile paylaştı. Haftanın maçları ve bu maçları yönetecek hakemler ise şu şekilde;
Erciyes Esen Makina FK-Argıncıkspor: Mustafa Kadıoğlu
Gaziosmanpaşaspor-Özvtanspor: Ahmet İnci
Döğergücü FK-Amratspor: Muhammed Emin Vural
Kayseri Atletikspor-Hacılar Erciyesspor: Ahmet Pakırcı
Başakpınarspor-Kayseri Şekerspor: Esat Sabuncu
Esen Metal SK-Talas Anyurtspor: Levent Yeşilyurt - KAYSERİ