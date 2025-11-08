Kayseri Süper Amatör Küme 8. Hafta Hakemleri Belirlendi

Kayseri Şeker Mustafa Kılıç Süper Amatör Küme'de 8. haftada düdük çalacak hakemler belli oldu.

Kayseri Şeker Mustafa Kılıç Süper Amatör Küme'de 8. hafta heyecanı yarın oynanacak olan karşılaşmalar ile devam edecek. Kayseri İl Hakem Kurulu, tek grupta oynanacak Süper Amatör Küme maçlarının hakemlerini belirledi ve kamuoyu ile paylaştı. Haftanın maçları ve bu maçları yönetecek hakemler ise şu şekilde;

Erciyes Esen Makina FK-Argıncıkspor: Mustafa Kadıoğlu

Gaziosmanpaşaspor-Özvtanspor: Ahmet İnci

Döğergücü FK-Amratspor: Muhammed Emin Vural

Kayseri Atletikspor-Hacılar Erciyesspor: Ahmet Pakırcı

Başakpınarspor-Kayseri Şekerspor: Esat Sabuncu

Esen Metal SK-Talas Anyurtspor: Levent Yeşilyurt - KAYSERİ