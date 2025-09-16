Kayseri Süper Amatör Küme 2025-2026 Sezonu Başlıyor
Kayseri Mustafa Kılıç Süper Amatör Küme, 21 Eylül Pazar günü açılış maçlarıyla 2025-2026 sezonuna merhaba diyecek. İlk hafta karşılaşmaları, farklı stadyumlarda saat 14.00 ve 16.00'da gerçekleştirilecek.
Kayseri Mustafa Kılıç Süper Amatör Küme'de 2025-2026 futbol sezonu 21 Eylül Pazar günü oynanacak olan müsabakalar ile başlayacak.
Kayseri Mustafa Kılıç Süper Amatör Küme müsabakaları hafta sonu ilk hafta maçları ile start alacak. Sezon; 21 Eylül Pazar günü Argıncık Stadı 1 ve 2 Nolu Sahalarda saat 14.00'de oynanacak olan karşılaşmalar ile başlayacak. Açılış maçlarında Talas Anayurtspor-Argıncıkspor ve Özvatanspor ile Kayseri Şekerspor takımları karşı karşıya gelecek.
Kayseri Süper Amatör Küme'de 1. hafta maç programı ise şu şekilde:
21 Eylül Pazar / Argıncık Stadı 1 Nolu Saha
14.00 Talas Anayurtspor-Argıncıkspor
21 Eylül Pazar / Argıncık Stadı 2 Nolu Saha
14.00 Özvatanspor-Kayseri Şekerspor
16.00Esen Metal SK-Döğerspor
21 Eylül Pazar / Erkilet Stadı 1 Nolu Saha
16.00 G.O.Paşaspor-Yahyalıspor
21 Eylül Pazar / Hacılar Stadı
14.00 Hacılar Erciyesspor-Amaratspor
21 Eylül Pazar / Başakpınar Stadı
14.00 Başakpınarspor-E.M.Döğergücü FK - KAYSERİ