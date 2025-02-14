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Kayseri Sporcuları Kuzey Makedonya'da 13 Madalya Kazandı

Kayseri Sporcuları Kuzey Makedonya'da 13 Madalya Kazandı
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Kayseri TOHM ve SEM sporcuları, Kuzey Makedonya'nın Popova Şapka kentinde düzenlenen Fis Snowboard yarışmalarında toplam 13 madalya kazanarak büyük bir başarı elde etti. 4 sporcu, 5 altın, 3 gümüş ve 5 bronz madalya ile dikkat çekti.

Kayseri TOHM ve SEM sporcuları Kuzey Makedonya'da yapılan Fis Snowboard yarışmalarında 4 sporcu ile toplam 13 madalya kazanarak önemli bir başarıya imza attı.

Fis Snowboard yarışmaları KuzeyMakedonya'nın Popova Şapka kentinde düzenlendi. Yarışmalarda Kayseri TOHM ve SEM sporcuları aldıkları dereceler ile dikkat çekti. Kayserili 4 sporcu mücadele ettikleri kategorilerde 5 altın, 3 gümüş, 5 bronz olmak üzere toplam 13 madalya kazandılar.

Yarışmalarda, Nesibe Yağmur Şengül 15+ Kadınlarda 1 altın 1 gümüş 2 bronz Orhun Atilla Yılmaz U15 Erkeklerde 3 altın 1 bronz Kamil Eren Şimşek U15 Erkeklerde 1 altın 1 gümüş Yusuf Ali Yurt U13 Erkeklerde 1 gümüş 2 bronz madalya kazandı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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