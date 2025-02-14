Kayseri Sporcuları Kuzey Makedonya'da 13 Madalya Kazandı

Kayseri TOHM ve SEM sporcuları Kuzey Makedonya'da yapılan Fis Snowboard yarışmalarında 4 sporcu ile toplam 13 madalya kazanarak önemli bir başarıya imza attı.

Fis Snowboard yarışmaları KuzeyMakedonya'nın Popova Şapka kentinde düzenlendi. Yarışmalarda Kayseri TOHM ve SEM sporcuları aldıkları dereceler ile dikkat çekti. Kayserili 4 sporcu mücadele ettikleri kategorilerde 5 altın, 3 gümüş, 5 bronz olmak üzere toplam 13 madalya kazandılar.

Yarışmalarda, Nesibe Yağmur Şengül 15+ Kadınlarda 1 altın 1 gümüş 2 bronz Orhun Atilla Yılmaz U15 Erkeklerde 3 altın 1 bronz Kamil Eren Şimşek U15 Erkeklerde 1 altın 1 gümüş Yusuf Ali Yurt U13 Erkeklerde 1 gümüş 2 bronz madalya kazandı. - KAYSERİ