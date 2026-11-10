Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Kayseri Sporcu Eğitim Merkezi güreşçileri Malatya'da 18 madalya kazandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kayseri Sporcu Eğitim Merkezi güreşçileri Malatya'da 18 madalya kazandı
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Malatya'da düzenlenen güreş müsabakalarında Kayseri Sporcu Eğitim Merkezi sporcuları U-14 kategorisinde takım şampiyonu, U-17 kategorisinde takım ikincisi oldu. Kayserili sporcular organizasyonu 3 altın, 2 gümüş ve 13 bronz olmak üzere toplam 18 madalyayla tamamladı.

Malatya'da düzenlenen güreş müsabakalarında Kayseri Sporcu Eğitim Merkezi sporcuları, U-14 kategorisinde takım şampiyonu, U-17 kategorisinde ise takım ikincisi oldu. Kayserili sporcular organizasyonu 3 altın, 2 gümüş ve 13 bronz olmak üzere toplam 18 madalyayla tamamladı.

Malatya'da gerçekleştirilen güreş müsabakalarında Kayseri Sporcu Eğitim Merkezi sporcuları önemli başarılara imza attı. Minderde mücadele eden Kayserili güreşçiler, hem takım hem de bireysel kategorilerde elde ettikleri derecelerle Kayseri'nin gururu oldu. Organizasyonda U-14 kategorisinde takım halinde şampiyonluğa ulaşan Kayseri ekibi, U-17 kategorisinde ise takım ikinciliğini elde etti. Bireysel müsabakalarda da başarılı sonuçlar alan sporcular, 3 altın, 2 gümüş ve 13 bronz madalya kazanarak toplamda 18 madalyaya ulaştı.

U14'te 11 madalya

U14 kategorisinde 35 kiloda Durancan, 60 kiloda Yasin Taşgın altın madalya kazandı. 38 kiloda Ömer Akmeşe gümüş madalyanın sahibi olurken, aynı kiloda Hamza Berat Arslan, 41 kiloda Burak Uzun, 44 kiloda Bilal Hanelçi, 47 kiloda Tuhanan Mehmet Zengin, 51 kiloda Ahmet Efe Bulut ve Yusuf Taha Alkan, 73 kiloda Kağan Şanlı bronz madalya elde etti. 85 kiloda ise Bertan Recep Ecevit gümüş madalya kazandı.

U17'de 7 madalya

U17 kategorisinde 75 kiloda Mert Berke Söyler altın madalya kazanırken, 55 kiloda Muhammed Enes Yiğit ve Mustafa Acun, 65 kiloda Ahmet Kerem İspir, 71 kiloda Eren Kahraman, 92 kiloda Ali Göktaş ve 110 kiloda Furkan Ekici bronz madalya elde etti.

Kayseri Sporcu Eğitim Merkezi sporcularının Malatya'da elde ettiği başarılar takdir toplarken, sporcuları ve antrenörleri tebrik edilerek başarılarının devamı dilendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 37 sitede yayınlandı.
17 can alan fabrikanın kurucusu da aynı yerde ölmüş17

17 can alan fabrikanın kurucusuyla ilgili şoke eden detay
Trafikte kasklı saldırının faturası ağır oldu! 360 bin TL ceza

Trafikte tekme tokat birbirlerine girdiler! O anlar kameraya yansıdı
Bodrum'da Portekizlilerle çıkan kavgada başını yere çarpan 17 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Küfürleşme kavgaya döndü! 17 yaşındaki Muhammet kurtarılamadı
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Altın yatırımcısının gözü ABD'de! Fiyatlarda yön değişti

Altın yatırımcısının gözü kulağı bu haberde
Emekli maaşında 35 bin TL iddiası! Kulislerden dikkat çeken bilgi20

Emekli maaşında bomba iddia! 35 bin TL rakamı masada
17 işçinin öldüğü fabrikanın önünde kendini ateşe verdi13

Fabrika önünde infial yaratan görüntü
Brent petrol geriledi, akaryakıta indirim kapıda! Benzine perşembe, motorine cumartesi 3-4 lira indirim gelebilir

Benzin ve motorinde beklenen haber! Litrede 3-4 lira düşebilir
Greenwood, Fenerbahçeli taraftarları haklı çıkardı

Fenerbahçeli taraftarları haklı çıkardı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'fon soruşturması' açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajı açık: Artık çok net görülmüştür
Böyle seçim görülmedi! Belediye başkanını yazı tura belirledi

Böyle seçim görülmedi! Başkanı yazı tura belirledi