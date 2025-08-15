Kayseri Spor Okulları'nda 3. Yaz Dönemi Başladı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 16 branşta eğitim sunduğu spor okullarında 3. yaz dönemine başladı. Öğrenciler, yaz tatilini sporla geçirerek sağlıklı ve keyifli vakit geçiriyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesinin 16 branşta eğitim sunduğu spor okullarında 3. yaz dönemi başladı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, futbol, basketbol, okçuluk, tenis, yüzme ve kick boks gibi farklı 16 branşta eğitim verilen spor okullarında, 3. yaz döneminde öğrenciler yaz tatilini spor eşliğinde sağlıklı, keyifli ve verimli şekilde geçiriyor.

Üç dönem halinde planlanan ve birinci dönemi 23 Haziran-17 Temmuz, ikinci dönemi 18 Temmuz-12 Ağustos'ta tamamlanan spor okullarının üçüncü dönemi ise 13 Ağustos'ta başlarken, 6 Eylül'de tamamlanacak.

Kaynak: AA / Muhammed Kısır - Spor
Evde bakım yardımı hesaplara yatırıldı

530 bin kişinin beklediği ödeme hesaplara yatırıldı! Zam da yansıtıldı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kız kardeşini taciz eden şahıslar tarafından bıçaklanarak öldürüldü

Kız kardeşini taciz ettiler, kendisini de vahşice katlettiler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.