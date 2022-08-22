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Kayseri spor haberi | Kayserispor'da Thiam oynadı, Mario oynamadı

Kayseri spor haberi | Kayserispor'da Thiam oynadı, Mario oynamadı

Spor Haberleri

Kayseri yerel spor haberine göre Yukatel Kayserispor'da sakatlıktan çıkan Mame Thiam, Başakşehir maçında forma giyerken son gün sakatlanan Gavranovic ise kadroda yer almadı.

Yukatel Kayserispor'da sakatlıktan çıkan Mame Thiam, Başakşehir maçında forma giyerken son gün sakatlanan Gavranovic ise kadroda yer almadı.

Süper Lig'in 3. haftasında deplasmanda Başakşehir ile karşılaşan ve müsabakayı 2-0 yenik tamamlayan Yukatel Kayserispor'da sakatlığı geçen Mame Thiam ile kart cezası biten Ali Karimi ilk on birde sahaya çıktı. Kayserispor'un genç futbolcusu Baran Ali Gezek de, maçın 74. dakikasında Cardozo'nun yerine oyuna dahil olarak ilk maçına çıktı.

İstanbul'a götürülen, ancak sol uyluk arka kas grubundaki zorlanma oluşan Mario Gavranovic ise, maç kadrosundan çıkarılırken sakatlıkları bulunan Olivier Kemen ve Joseph Attamah da Başakşehir'e karşı forma giyemedi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Kayserispor Mame Thiam Başakşehir Spor Haberler

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