Kayseri SEM'in 3 güreşçisi U-15 Balkan Şampiyonası'nda mindere çıkacak

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Hırvatistan'da düzenlenecek U-15 Balkan Şampiyonası'nda Kayseri Sporcu Eğitim Merkezi'nin 3 başarılı güreşçisi, ay yıldızlı forma ile mindere çıkacak.

27-30 Eylül 2026 tarihleri arasında Hırvatistan'ın Koprivnica şehrinde düzenlenecek U-15 Balkan Şampiyonası'nda Türkiye'yi Kayseri Sporcu Eğitim Merkezi (SEM) sporcuları temsil edecek. Şampiyonada Kayseri'yi ve ülkemizi 44 kiloda Yusuf Taha Alkan, 57 kiloda Yasin Taşgın ve 62 kiloda Yusuf Sarıyar temsil edecek.

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada; "Mücadele edecek sporcularımızın, ülkemizi ve Kayseri'mizi en iyi şekilde temsil edeceklerine inanıyor; müsabakalarda başarılar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı