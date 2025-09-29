Kayseri Şekerspor, Amaratspor'u 3-0 Yenerek İlk Galibiyetini Aldı
Kayseri Şekerspor, Süper Amatör Küme 2. haftasında Amaratspor'u 3-0 mağlup ederek sezonun ilk galibiyetini elde etti. Maç, Argıncık Stadı'nda oynandı ve yeşil beyazlı ekip 2. hafta sonunda 4 puana ulaştı.
Stat: Argıncık Stadı 1 Nolu Saha
Hakemler: Gülşen Urgun, İbrahim Bayram, Yasin Emre Ceylan
Amaratspor: Vasıf Özbay, Ali Öztürk, Bünyamin Yüce, Ramazan Emre Mezgitli, Engin Üçel, (Yusuf Kaya dk.60), Buğrahan Duğan, (Eren Torbalı dk.38), Mücahit Mehmet Karer, Osman Rızvan, (Emirhan Yılmaz dk.60), Musa Dalsar, (Samet Mermer dk.80), Umut Üçel, (Abdurrahim Çopur dk.80), İsmail Efe
Kayseri Şekerspor: Ali Özkan, Abdullah Öztürk, Hüseyin Öz, Yunus Öztürk, Mehmet Tatlı, (Hakan Bahran dk.75),Yaşar Berk Yorgancı, Can Ölçer, Selim Başev, (Osman Şentürk dk.89), Buğra Sarıkaya, Batuhan Kaya, (Bulut Akbaş dk.65), Çağrı Elgölgesi (Onur Bağçı (dk.65)
Goller: Çağrı Elgölgesi (dk.5), Mehmet Tatlı (dk.39), Osman Şentürk (dk.90) (Kayseri Şekerspor) - KAYSERİ