Kayseri Şekerspor 2025-2026 Sezonuna Hazırlanıyor

Kayseri Şekerspor 2025-2026 Sezonuna Hazırlanıyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri Süper Amatör Küme takımlarından Kayseri Şekerspor, yeni sezon hazırlıklarına başladı. Şampiyonluk hedefiyle yola çıkan ekip, antrenör Erkan Demirel yönetiminde kadrosunu güçlendirerek Eylül ayındaki sezon başlangıcına odaklanıyor.

Kayseri Süper Amatör Küme takımlarından Kayseri Şekerspor yeni sezon hazırlıklarına start verdi.

2025-2026 futbol sezonunda Kayseri Süper Amatör Küme'de şampiyonluk hedefi ile yola çıkan yeşil-beyazlılar topbaşı yaparak çalışmalarına başladı. Kayseri Şekerspor Tesislerinde antrenör Erkan Demirel nezaretinde yeni sezona merhaba diyen Kayseri Şekerspor Kulübü şampiyonluk başka bir şey düşünmüyor. Kadrosuna önemli isimleri dahil eden Kayseri Şekerspor Eylül ayında başlaması planlanan yeni sezona en iyi şekilde girmek istiyor.

Yeni sezonun tüm takımlara hayırlı uğurlu olmasını belirten Kayseri Şekerspor antrenörü Erkan Demirel, "2025-2026 futbol sezonu hayırlı uğurlu olsun. Kazasız, belasız ve sakatlıksız bir sezon olmasını diliyorum. Şampiyonluk hedefi ile çıktığımız bu yolla rabbim bizleri mahcup etmesin. Bismillah diyerek çalışmalarımıza başladık ve tempomuz artarak devam edecek. Yeni sezona güzel başlayıp güzel bitirmeyi hedefliyoruz" diye konuştu. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Fenerbahçe son dakikada yıkıldı

Olmaz böyle son! Fenerbahçe 90'da yıkıldı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İspanya'nın bir ilçesinde Müslümanların dini bayramlarını kutlamasına yasak

Avrupa ülkesinde skandal karar! Müslümanların kutlamaları yasaklandı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.